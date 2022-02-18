Tarkan’ın "Geççek" şarkısının klibindeki oyuncunun FETÖ’den edildiği ortaya çıktı! İhraç öğretmen şortla klipte oynadı
Tarkan'ın Türkiye'nin gündemine oturan yeni şarkısı "Geççek" hakkında flaş bir gerçek ortaya çıktı. Şarkının klibinde bilgisayar başında altında şort üstünde gömlek kravatla rol alan Şuayip A.’nın FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilen bir eski öğretmen olduğu belirtildi. Şuayip A.'nın yurtdışına çıkış yasağı da bulunuyor.
Son albümünü 2017 yılında çıkaran Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' yayınlandı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, sözleri tartışılan Tarkan'ın "Geççek" klibinde FETÖ'den ihraç öğretmen oynatıldığı ortaya çıktı.
ALTINDA ŞORT ÜSTÜNDE GÖMLEK KRAVAT
17 Şubat'ta sosyal medya platformlarında yayınlanan şarkının klibindeki bilgisayar başında şort, gömlek-kravatlı olarak rol alan Şuayip A.'nın 672 Sayılı KHK ile meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı.
YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VAR
"Geççek" klibinin şortlu oyuncusu Şuayip A.'nın Balıkesir'in Karesi İlçesinde Halk Eğitim Müdürlüğünde Öğretmen olarak çalışmaktayken ihraç edildiği, yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu öğrenildi. Şuayip A. ile ilgili bir örgüt üyesinin ifadesinde "örgüt sohbetlerine gelip giden, örgütün sendikasına üye olan kişi" şeklinde adının geçtiği öğrenildi.
Şuayip A.'nın geçmiş dönemde "Öğretmen ve İş Güvenliği Uzmanı" olarak çalıştığı öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İÜ AKSİS AUZEF sonuçları açıklandı mı? Sorgulama ekranı...
- YKS başvuruları ne zaman bitiyor 2022? YKS, AYT, YDT, TYT başvuruları bitti mi?
- Hacı Bayram Veli hangi dönemde yaşamıştır? Hacı Bayram Veli hangi padişah döneminde yaşamıştır?
- Doğalgaz yardım başvurusu: Doğalgaz fatura desteği başvuruları başladı mı? Doğalgaz desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- 3 ay içerisinde başvuran alıyor! 24 ay geri ödemesiz kredi desteği! 100 bin konut için kira başvuru şartları...
- Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Pancar ödemeleri bugün mü yatacak?
- Emeklilik için kritik detay! 3.600 gün çalışana emeklilik, şartlar belli oldu! SSK, SGK, 4A'lılar dilekçe vererek...
- Kırmızı Oda final mi yapacak? Kırmızı Oda final mi yapıyor, bitiyor mu? Veda paylaşımı geldi...
- AÖF ödemeleri hangi bankalara yapılacak? AÖF online harç ödeme nereden, nasıl yapılır?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 18 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? O isim belli oldu...
- BİM tarih vererek duyurdu! Sürpriz indirimler için geri sayım başladı! Atıştırmalık, şarküteri, temel gıda ürünleri...
- Pera Palas'ta Gece Yarısı konusu nedir? Pera Palas'ta Gece Yarısı oyuncuları kimdir?