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Tarkan’ın "Geççek" şarkısının klibindeki oyuncunun FETÖ’den edildiği ortaya çıktı! İhraç öğretmen şortla klipte oynadı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 18.02.2022 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022
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Tarkan’ın Geççek şarkısının klibindeki oyuncunun FETÖ’den edildiği ortaya çıktı! İhraç öğretmen şortla klipte oynadı

Tarkan'ın Türkiye'nin gündemine oturan yeni şarkısı "Geççek" hakkında flaş bir gerçek ortaya çıktı. Şarkının klibinde bilgisayar başında altında şort üstünde gömlek kravatla rol alan Şuayip A.’nın FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilen bir eski öğretmen olduğu belirtildi. Şuayip A.'nın yurtdışına çıkış yasağı da bulunuyor.

Sözleriyle Türkiye'nin gündemine oturan Tarkan'ın "Geççek" şarkısıyla ilgili ilk skandala SABAH ulaştı. Şarkının klibinde bilgisayar başında altında şort üstünde gömlek kravatla rol alan Şuayip A.'nın FETÖ soruşturmaları kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilen eski öğretmen olduğu ortaya çıktı.

Son albümünü 2017 yılında çıkaran Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' yayınlandı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, sözleri tartışılan Tarkan'ın "Geççek" klibinde FETÖ'den ihraç öğretmen oynatıldığı ortaya çıktı.

ALTINDA ŞORT ÜSTÜNDE GÖMLEK KRAVAT

17 Şubat'ta sosyal medya platformlarında yayınlanan şarkının klibindeki bilgisayar başında şort, gömlek-kravatlı olarak rol alan Şuayip A.'nın 672 Sayılı KHK ile meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VAR

"Geççek" klibinin şortlu oyuncusu Şuayip A.'nın Balıkesir'in Karesi İlçesinde Halk Eğitim Müdürlüğünde Öğretmen olarak çalışmaktayken ihraç edildiği, yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu öğrenildi. Şuayip A. ile ilgili bir örgüt üyesinin ifadesinde "örgüt sohbetlerine gelip giden, örgütün sendikasına üye olan kişi" şeklinde adının geçtiği öğrenildi.

Şuayip A.'nın geçmiş dönemde "Öğretmen ve İş Güvenliği Uzmanı" olarak çalıştığı öğrenildi.

Tarkan’ın Geççek şarkısının klibindeki oyuncunun FETÖ’den edildiği ortaya çıktı! TARKAN’IN "GEÇÇEK" ŞARKISININ KLİBİNDEKİ OYUNCUNUN FETÖ’DEN EDİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI!

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