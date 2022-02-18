Tarkan’ın "Geççek" şarkısının klibindeki oyuncunun FETÖ’den edildiği ortaya çıktı! İhraç öğretmen şortla klipte oynadı

ALTINDA ŞORT ÜSTÜNDE GÖMLEK KRAVAT

17 Şubat'ta sosyal medya platformlarında yayınlanan şarkının klibindeki bilgisayar başında şort, gömlek-kravatlı olarak rol alan Şuayip A.'nın 672 Sayılı KHK ile meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VAR

"Geççek" klibinin şortlu oyuncusu Şuayip A.'nın Balıkesir'in Karesi İlçesinde Halk Eğitim Müdürlüğünde Öğretmen olarak çalışmaktayken ihraç edildiği, yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu öğrenildi. Şuayip A. ile ilgili bir örgüt üyesinin ifadesinde "örgüt sohbetlerine gelip giden, örgütün sendikasına üye olan kişi" şeklinde adının geçtiği öğrenildi.

Şuayip A.'nın geçmiş dönemde "Öğretmen ve İş Güvenliği Uzmanı" olarak çalıştığı öğrenildi.