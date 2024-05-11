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Ebru Gündeş’in kız kardeşi ortaya çıktı! Kimse tanımıyordu! Aslıhan ablasına çok benziyor...

İş insanı Murat Özdemir ile Dubai'de evlenen ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Son zamanlarda lüks villasıyla gündeme gelen şarkıcı, bu sefer de ailesiyle dikkatleri üzerine çekti. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da ilgi odağı olan Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kız kardeşi ortaya çıktı. Aslıhan Gündeş Akça, ablası Ebru Gündeş'e olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. İşte Ebru Gündeş'in sır gibi sakldığı kardeşi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 09:44
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Ebru Gündeş’in kız kardeşi ortaya çıktı! Kimse tanımıyordu! Aslıhan ablasına çok benziyor...

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in yıllar sonra ortaya çıkan kız kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi! Remzi Gündeş'in, Ebru Gündeş'in annesiyle evliliğinden sonra bir evlilik daha yaparak otuzlu yaşlarında bir kız çocuğuna sahip olduğu bilgisi, hayranlarını şoke etti.

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Ebru Gündeş’in kız kardeşi ortaya çıktı! Kimse tanımıyordu! Aslıhan ablasına çok benziyor...

Ebru Gündeş'in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça, uzun yıllardır ablasıyla hiçbir şekilde görüşmemiş. İddialara göre, Aslıhan Gündeş Akça, ablası Ebru Gündeş ile iletişime geçmek için sosyal medya aracılığıyla birçok mesaj göndermiş, ancak hiçbir zaman cevap alamamış.

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Ebru Gündeş’in kız kardeşi ortaya çıktı! Kimse tanımıyordu! Aslıhan ablasına çok benziyor...

Öte yandan, ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir çifti, sessiz sedasız Dubai'de evlenmişti. Nikahlarının kıyılmasından sonra Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir, arkadaşlarıyla birlikte üstü açık bir otomobille şehir turu atmıştı.

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Ebru Gündeş’in kız kardeşi ortaya çıktı! Kimse tanımıyordu! Aslıhan ablasına çok benziyor...

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gündeş, duygularını, "Mutluluğumuzu paylaşan herkese sonsuz teşekkürler" diyerek dile getirmişti.

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Ebru Gündeş’in kız kardeşi ortaya çıktı! Kimse tanımıyordu! Aslıhan ablasına çok benziyor...

İşte başta Ebru Gündeş olmak üzere ünlülerin kardeşleri...