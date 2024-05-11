Ebru Gündeş’in kız kardeşi ortaya çıktı! Kimse tanımıyordu! Aslıhan ablasına çok benziyor...

İş insanı Murat Özdemir ile Dubai'de evlenen ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Son zamanlarda lüks villasıyla gündeme gelen şarkıcı, bu sefer de ailesiyle dikkatleri üzerine çekti. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da ilgi odağı olan Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kız kardeşi ortaya çıktı. Aslıhan Gündeş Akça, ablası Ebru Gündeş'e olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. İşte Ebru Gündeş'in sır gibi sakldığı kardeşi...