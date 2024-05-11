11 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye'den Afganistan'a taziye mesajı: Derin üzüntü duyuyoruz

Türkiye'den Afganistan'a taziye mesajı: Derin üzüntü duyuyoruz

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2024
ABONE OL
Türkiye’den Afganistan’a taziye mesajı: Derin üzüntü duyuyoruz

Dışişleri Baknalığı: Afganistan'da meydana gelen sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, dost ve kardeş Afganistan halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

Dışişleri Baknalığı: Afganistan'da meydana gelen sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, dost ve kardeş Afganistan halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA