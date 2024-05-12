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Otomobil sürücüsü trenin altında kaldı! Feci kazada sürücü hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 12.05.2024 01:20
Malatya'da hemzemin geçitte bir otomobil trenin altında kalarak yaklaşık 200 metre sürüklendi. Feci kazada ehliyeti bulunmadığı belirlenen sürücü hayatını kaybetti.
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Otomobil sürücüsü trenin altında kaldı!
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