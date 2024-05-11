Yeni yargı paketinde "etki ajanlığına" geçit yok! FETÖ ve fondaş medyada büyük telaş

Düzenlemeyle etki ajanlığı bir suç olarak Türk Ceza Kanunu'na girecek. Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet çıkarları ve talimatları doğrultusunda Türk vatandaşlarını, kurum ve kuruluşları, Türkiye'deki yabancıları araştıranlar ve bu araştırmaları yaptıranların eylemleri suç olarak kabul edilecek ve hapis cezası verilecek. Suçun oluşması için yabancı bir devlet çıkarları ve bu devletlerin talimatları aranacak.