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Haberler Galeri Ceyda Düvenci'nin paylaşımı duygulandırdı! Melisa annesi için şarkı söyledi! "Bir tek annem olsun..."

Ceyda Düvenci'nin paylaşımı duygulandırdı! Melisa annesi için şarkı söyledi! "Bir tek annem olsun..."

Oyuncu Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa, geçtiğimiz günlerde söylediği şarkıyla sosyal medyada ilgi odağı olmuştu. Ceyda Düvenci'nin Engin Akgün ile evliliğinden olan Serebral Palsi hastası kızı Melisa, "Bir tek annem olsun bana bir şey olmaz" şarkısıyla herkesi duygulandırdı. Düvenci ise o anları sosyal medyda hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. İşte Melisa'nın annesin söylediği şarkı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2024 13:51 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 13:51
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Ceyda Düvenci’nin paylaşımı duygulandırdı! Melisa annesi için şarkı söyledi! Bir tek annem olsun...

Ceyda Düvenci kariyerinin yanı sıra aile hayatıyla da adından söz ettiriyor.

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Ceyda Düvenci’nin paylaşımı duygulandırdı! Melisa annesi için şarkı söyledi! Bir tek annem olsun...

Sosyal medyayı aktif kullanan ve çocuklarıyla sık sık paylaşımda bulunan Ceyda Düvenci'nin son paylaşımı takipçilerini duygulandırdı.

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Ceyda Düvenci’nin paylaşımı duygulandırdı! Melisa annesi için şarkı söyledi! Bir tek annem olsun...

2014 yılında Kaz Dağları'nda Bülent Şakrak ile nikâh masasına oturan Ceyda Düvenci, geçtiğimiz yıl evliliğinde sorunlar yaşadığı haberleriyle gündeme gelmiş, 8 yıllık evliliklerini bitirme kararı alan çift anlaşarak boşanmıştı.

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Ceyda Düvenci’nin paylaşımı duygulandırdı! Melisa annesi için şarkı söyledi! Bir tek annem olsun...

Bülent Şakrak ile evliliğinden Ali adında oğlu olan Ceyda Düvenci anneliği ilk olarak ise kızı Melisa ile tatmıştı.

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Ceyda Düvenci’nin paylaşımı duygulandırdı! Melisa annesi için şarkı söyledi! Bir tek annem olsun...

Ceyda Düvenci'nin Engin Akgün ile evliliğinden olan kızı Melisa şimdilerde 13 yaşında.