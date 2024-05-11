Ceyda Düvenci'nin paylaşımı duygulandırdı! Melisa annesi için şarkı söyledi! "Bir tek annem olsun..."

Oyuncu Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa, geçtiğimiz günlerde söylediği şarkıyla sosyal medyada ilgi odağı olmuştu. Ceyda Düvenci'nin Engin Akgün ile evliliğinden olan Serebral Palsi hastası kızı Melisa, "Bir tek annem olsun bana bir şey olmaz" şarkısıyla herkesi duygulandırdı. Düvenci ise o anları sosyal medyda hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. İşte Melisa'nın annesin söylediği şarkı...