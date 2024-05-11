Serbest dalış şampiyonasında 18 Türkiye rekoru kırıldı

SEZON REKORLARLA BAŞLADI

TSSF Başkanı Fatih Uysal, yaptığı açıklamada, rekor kıran ve madalya kürsüsüne çıkan tüm sporcuları kutladığını belirtti.

Şampiyonada rekorlardan oluşan bir gurur tablosuna şahit olduklarını ifade eden Uysal, "Son derece mutluyuz. Serbest dalış branşımızda yeni uluslararası başarıların habercisi olarak görüyorum bu rekorları. Sporcularımızın başarılarının devamını dilerim." ifadelerini kullandı.

TSSF Başkan Vekili Kadir Sağlam ise şampiyonanın son derece başarılı geçtiğini vurgulayarak, madalya kürsüsüne çıkan ve Türkiye rekoruna imza atan tüm sporcuları gönülden kutladığını söyledi.

Serbest dalışta sezona rekorlarla başlamanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sağlam, organizasyona destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Edirne Valisi Yunus Sezer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ile sporcuların bu başarısında emeği olan antrenörlere, spor kulüplerine ve sporcu ailelerine teşekkür etti.