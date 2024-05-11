İstanbullular dikkat: Üsküdar ve Şişli’de yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Buna göre, Üsküdar Harem sahil yolu, Hakimiyeti Milliye Caddesi (sahil yolu ile Selmani Pak Caddesi arasından kalan kısım), Paşalimanı Caddesi, Kuzguncuk Çarşı Caddesi, Abdullah Ağa Caddesi (Kuzguncuk Çarşı Caddesi ile Kuzguncuk Tünel çıkışı arasında kalan kısım) ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.

Bu yollara alternatif olarak Selimiye İskele, Dr. Eyüp Aksoy, Nuhkuyusu, Gümüşyolu, Beylerbeyi Abdullah Ağa, Hakimiyeti Milliye, Halk, Cumhuriyet ve Dr. Fahri Atabey caddeleri ile D-100 kara yolu kullanılabilecek.