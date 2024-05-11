İstanbullular dikkat: Üsküdar ve Şişli'de yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Son dakika haberi! İstanbul Üsküdar'da düzenlenecek "İstanbul'u Koşuyorum Asya Etabı Koşusu" ve Şişli'deki "Bizim Sokak" etkinliği nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarın gerçekleştirilecek "İstanbul'u Koşuyorum Asya Etabı Koşusu" etkinliği kapsamında 06.00-11.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
Buna göre, Üsküdar Harem sahil yolu, Hakimiyeti Milliye Caddesi (sahil yolu ile Selmani Pak Caddesi arasından kalan kısım), Paşalimanı Caddesi, Kuzguncuk Çarşı Caddesi, Abdullah Ağa Caddesi (Kuzguncuk Çarşı Caddesi ile Kuzguncuk Tünel çıkışı arasında kalan kısım) ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.
Bu yollara alternatif olarak Selimiye İskele, Dr. Eyüp Aksoy, Nuhkuyusu, Gümüşyolu, Beylerbeyi Abdullah Ağa, Hakimiyeti Milliye, Halk, Cumhuriyet ve Dr. Fahri Atabey caddeleri ile D-100 kara yolu kullanılabilecek.
ŞİŞLİ'DE "BİZİM SOKAK" ETKİNLİĞİ NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
Şişli'de gerçekleştirilecek "Bizim Sokak" etkinliği kapsamında da ilçedeki bazı yollarda yarın trafik akışı sağlanamayacak.
Paşa Mahallesi Behram Çavuş Sokak Civelek Sokak girişinden itibaren Ortanca Sokak kesişimine, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Çınar Sokak Kuruçay Caddesi girişinden itibaren Eren Sokak kesişimine, Gülbahar Mahallesi Çimen 1 Sokak Gülbahar Caddesi girişinden itibaren Kurtuluş ve Ülkü Sokak kesişimine, Fulya Mahallesi Akıncı Bayırı Sokak Galip Bey Sokak girişinden itibaren Mevlüt Pehlivan Sokak kesişimine, Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi Silahşör Caddesi girişinden itibaren Harzemşah Sokak kesişimine kadar 11.00-17.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak.
Yay Meydanı, Batı, Kuruçay, Gülbahar, Silahşör, Sıracevizler, Ortaklar caddeleri ile Civelek, Ortaca, Eren, Seyhan, Gürbüz, Ülkü, Kurtuluş, Haşhaş, Mevlüt Pehlivan, Mevlüt Pehlivan Yanı, Galip Bey, Harzemşah ve Feriköy Fırın sokakları alternatif güzergah olarak belirlendi.
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