10 Mayıs 2024, Cuma
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Cuma Hutbesi 10 Mayıs Tam Metin PDF | Bu haftaki Cuma Hutbesinin konusu ne? "Medeniyetimiz, Vakıf Medeniyetidir"

Bu hafta Diyanet tarafından yayınlanan Cuma Hutbesi, "Medeniyetimiz, Vakıf Medeniyetidir" başlığı altında 81 ildeki camilerde okunacak. Hutbenin metni, dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet adresinde Cuma namazı öncesinde erişime sunuldu. Okuyucular, 10 Mayıs 2024 tarihli Cuma Hutbesi'ni araştırıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 10:59
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Cuma Hutbesi 10 Mayıs Tam Metin PDF | Bu haftaki Cuma Hutbesinin konusu ne? Medeniyetimiz, Vakıf Medeniyetidir

Diyanet İşleri Başkanlığı, Müslüman toplumuyla paylaşmak üzere Cuma hutbesini yayınladı. Bu haftaki hutbe, İslam'ın insanlığa armağan ettiği müesseselerden biri olan vakıfların önemini ve değerini vurgulamaktadır. Hutbenin içeriği, 10 Mayıs Cuma gününe özel olarak hazırlanmıştır ve Diyanet tarafından Müslümanlarla paylaşılmıştır. İşte bu haftaki Cuma Hutbesi'nin tam metni...

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Cuma Hutbesi 10 Mayıs Tam Metin PDF | Bu haftaki Cuma Hutbesinin konusu ne? Medeniyetimiz, Vakıf Medeniyetidir

MEDENİYETİMİZ, VAKIF MEDENİYETİDİR

Muhterem Müslümanlar!

Yüce dinimiz İslam'ın insanlığa hediye ettiği müesseselerden biri de vakıftır. Vakıf, sahip olduğumuz nimetleri sadece Allah rızası için insanların ve bütün yaratılmışların istifadesine sunmaktır. Vakıf, Rabbimizin bizlere emanet olarak verdiği imkânları cennet anahtarı yapabilmenin yollarından biridir. Vakıf, 'İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır.' anlayışına dayalı bir iyilik hareketidir. Kesintisi olmayan bir hayır çeşmesidir.

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Cuma Hutbesi 10 Mayıs Tam Metin PDF | Bu haftaki Cuma Hutbesinin konusu ne? Medeniyetimiz, Vakıf Medeniyetidir

Aziz Müminler!

Vakıflar, milletleri ayakta tutan kurumlardandır. Vakıflar, birlik ve beraberliği pekiştirirler. Paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma gibi erdemleri ayakta tutarlar. Güvenli ve huzurlu bir toplum inşa ederler. Vakıflar, varlık âlemindeki şefkat ve merhamet tohumlarını yeşertirler. İlim ve irfanın, kültür ve sanatın gelişip yaygınlaşmasına katkı sunarlar. Zengin ile fakir arasında hayır ve iyilik köprüleri kurarlar. Adaletin, hakkın, hakkaniyetin ve insanca yaşamayı temin edecek bir medeniyetin yeryüzüne hâkim olmasına vesile olurlar.

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Cuma Hutbesi 10 Mayıs Tam Metin PDF | Bu haftaki Cuma Hutbesinin konusu ne? Medeniyetimiz, Vakıf Medeniyetidir

Değerli Müslümanlar!

İslam dininde vakıf her daim teşvik edilmiş, bu hayır kurumlarına öncü ve destek olanlar övülmüştür. Bu hakikatin idrakinde olan ecdadımız, camiler, medreseler, hastaneler, aşevleri, kütüphaneler, kervansaraylar, köprüler ve çeşmeler inşa etmiştir. Geçmişten günümüze kurulan vakıflar, kimsesizlerin kimsesi, yetimlerin, öksüzlerin ve yaşlıların sığınağı olmuştur. İhtiyaç sahiplerine, derdi ve sıkıntısı olanlara umut, evlenecek gençlere yuva olmuştur. Tarihimizde vakıf kültürü o kadar önemsenmiştir ki, göçmen kuşlar için bile vakıflar kurulmuştur

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Cuma Hutbesi 10 Mayıs Tam Metin PDF | Bu haftaki Cuma Hutbesinin konusu ne? Medeniyetimiz, Vakıf Medeniyetidir

Kıymetli Müminler!

Peygamber Efendimiz (s.a.s), bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır: "İnsanoğlu ebediyete irtihal ettiği zaman amel defteri kapanır. Şu üç kişinin defteri ise kapanmaz ve bunlara sevap yazılmaya devam eder. Ardında sadaka-i câriye, yani kalıcı bir hayır bırakan kişi. İlmini insanlığın hayır ve hizmetine sunan kişi. Kendisine hayır duada bulunan evlat yetiştiren kişi." 1 Allah Resûlü (s.a.s)'in bu hadisine gönülden bağlanan aziz milletimiz, kurduğu vakıflar aracılığıyla yurt içinde ve yurt dışında nice hayırlı hizmetlere vesile olmaya devam etmektedir. Vakıfların öncüsü ve destekçisi olup ahirete irtihal eden bütün kardeşlerimize Cenâb-ı Hak'tan rahmet, hayatta olanlara sağlık ve afiyet niyaz ediyoruz.