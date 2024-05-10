10 Mayıs 2024, Cuma
Cuma Hutbesi 10 Mayıs Tam Metin PDF | Bu haftaki Cuma Hutbesinin konusu ne? "Medeniyetimiz, Vakıf Medeniyetidir"
Bu hafta Diyanet tarafından yayınlanan Cuma Hutbesi, "Medeniyetimiz, Vakıf Medeniyetidir" başlığı altında 81 ildeki camilerde okunacak. Hutbenin metni, dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet adresinde Cuma namazı öncesinde erişime sunuldu. Okuyucular, 10 Mayıs 2024 tarihli Cuma Hutbesi'ni araştırıyor.
Giriş Tarihi: 10.05.2024 10:59
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