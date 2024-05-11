Ankara’da kaza yapan araçlardan biri alev aldı: 2 yaralı

Ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Yaralılar ise ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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