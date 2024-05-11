Finansör ABD’den katil İsrail’e Refah teklifi! İstihbarat ve malzeme teklif etti

ABD'DEN İSRAİL'E REFAH TEKLİFİ

İsrail ile iş birliğine gizli kapılar ardında devam eden Biden yönetimi, Refah konusunda geri adım atması halinde İsrail'e, ordunun Hamas liderlerinin yerini belirlemesine ve grubun gizli tünellerini bulmasına yardımcı olacak hassas istihbarat da dahil olmak üzere yardım teklif etti.