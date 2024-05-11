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Finansör ABD'den katil İsrail'e Refah teklifi! İstihbarat ve malzeme teklif etti

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2024 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
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Finansör ABD’den katil İsrail’e Refah teklifi! İstihbarat ve malzeme teklif etti

7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alan katil İsrail, mazlum Gazze halkına ölüm yağdırıyor. İşgalci İsrail, ordusu Refah’ı işgale devam ederken ABD, saldırıları durdurma bahanesini öne sürdü ve İsrail’e istihbarat ve malzeme teklif etti. Washington Post’a konuşan ABD’li yetkililer, Başkan Joe Biden yönetiminin İsrail’e Hamas liderlerinin yerini belirlemesine ve grubun gizli tünellerini bulmasına yardımcı olacak hassas istihbarat da dahil olmak üzere yardım teklif ettiğini bildirdi. ABD geçtiğimiz hafta Refah saldırıları dolayısıyla İsrail'e silah sevkiyatına ara verdiğini duyurmuştu. İsrail basını silah sevkiyatını "müttefiğe ihanet" olarak yorumlayıp ABD'yi "ikiyüzlü" şeklinde nitelendirse de ABD ile İsrail arasındaki ittifakın devam ettiği biliniyordu.

7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alan katil İsrail, mazlum Gazze halkına ölüm yağdırıyor.



Adeta toplu mezarlık haline gelen Gazze'de çocuklar, kadınlar, yaşlılar ayırt edilmeksizin katlediliyor.



İşgalci terör Örgütü İsrail 2 milyon yakın insanın sığındığı ve sıkıştığı Refah'a işgale devam ediyor.

Soykırımcı İsrail ordusu Refah'ta saldırılara devam ederken ABD ise sözde Refah'ın ilhakını engellemek için İsrail'e istihbarat ve malzeme teklif etti.

ABD'DEN İSRAİL'E REFAH TEKLİFİ
İsrail ile iş birliğine gizli kapılar ardında devam eden Biden yönetimi, Refah konusunda geri adım atması halinde İsrail'e, ordunun Hamas liderlerinin yerini belirlemesine ve grubun gizli tünellerini bulmasına yardımcı olacak hassas istihbarat da dahil olmak üzere yardım teklif etti.


Washington Post'a göre ismini gizli tutmak isteyen ABD'li yetkililer, Biden'ın yardımcılarının, İsrailli mevkidaşlarına Filistinlilerin Gazze'nin bombardıman altındaki bölgelerine gönderilemeyeceğini söylediğini belirtti.

ABD geçtiğimiz hafta Refah saldırıları dolayısıyla İsrail'e silah sevkiyatına ara verdiğini duyurmuştu. İsrail basını silah sevkiyatını "müttefiğe ihanet" olarak yorumlayıp ABD'yi "ikiyüzlü" şeklinde nitelendirse de ABD ile İsrail arasındaki ittifakın devam ettiği biliniyordu.

ABD İsrail’in terörüne el vermeye devam ediyorABD İsrail’in terörüne el vermeye devam ediyor

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