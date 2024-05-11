Real Madrid'de Arda Güler fırtınası! İşte tevekküle dayanan o gol sevinci...
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, gollerini sürdürüyor. İspanya La Liga'yı şampiyon tamamlayan eflatun-beyazlılarda 19 yaşındaki oyuncu, Granada deplasmanına ilk 11'de başladı. 45+2'de sahneye çıkan A Milli yıldızımız, takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Hatırlanacağı üzere Arda Güler klasikleşen gol sevincinin anlamı sorulduğunda, "Gol sevincimin anlamı tevekküle dayanıyor. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum. Çok çalışıyorum gerisini Allah'a bırakıyorum." yanıtını vermişti.
İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen A Milli yıldızımız Arda Güler gollerine devam ediyor. 2023-24 sezonunda La Liga'yi şampiyon bitiren eflatun-beyazlılarda 19 yaşındaki oyuncu, 35. haftada oynanan Granada deplasmanına ilk 11'de başladı.
45+2'DE SAHNEYE ÇIKTI!
Bu sezon forma şansı bulduğu maçlarda klasını konuşturan Arda Güler, Granada maçını da boş geçmedi. 45+2. dakikada sahneye çıkan genç oyuncu, Fran Garcia'nın asistinde topu filelere göndermeyi başardı.
LA LIGA'DA ÜÇÜNCÜ GOLÜ!
Son haftalarda teknik direktör Carlo Ancelotti'nin ilk 11'de görev verdiği Arda Güler, La Liga'da bu sezonki üçüncü golünü kaydetti.
"GOL SEVİNCİMİN ANLAMI TEVEKKÜLE DAYANIYOR"
Arda Güler klasikleşen gol sevincinin anlamı sorulduğunda, "Gol sevincimin anlamı tevekküle dayanıyor. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum. Çok çalışıyorum gerisini Allah'a bırakıyorum." yanıtını vermişti.
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