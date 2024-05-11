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Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu kardeşiyle aynı dizide oynamış! Pınar Deniz'in partneri...

Kaan Urgancıoğlu, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu oluyor. Pınar Deniz ile başrolünü paylaştığı "Yargı" dizisinde Savcı Ilgaz rolünü canlandıran yakışıklı oyuncu, bu kez de kardeşiyle gündemde. Yakışıklı oyuncu meğer kardeşiyle aynı dizide oynamış. İşte, Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can Urgancıoğlu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2024 17:06
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Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu kardeşiyle aynı dizide oynamış! Pınar Deniz’in partneri...

Kaan Urgancıoğlu, Yargı ve Aşk101 gibi başarılı projelerle kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı.

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Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu kardeşiyle aynı dizide oynamış! Pınar Deniz’in partneri...

Urgancıoğlu, 19 Haziran'da sevgilisi Burcu Denizer ile Atina'nın Türkiye Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen nikah töreniyle hayatını birleştirmişti. Çift mutlu evliliklerini Ardıç adını verdiği oğullarıyla taçlandırdı.

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Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu kardeşiyle aynı dizide oynamış! Pınar Deniz’in partneri...

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, hem özel hayatı hem de başarılı kariyeri ile milyonların dikkatini çekiyor.

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Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu kardeşiyle aynı dizide oynamış! Pınar Deniz’in partneri...

Yargı dizisindeki Savcı Ilgaz rolüyle geniş bir izleyici kitlesinin beğenisini kazanan Urgancıoğlu, partneri Pınar Deniz ile sergilediği uyumlu performansıyle övgü topluyor.

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Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu kardeşiyle aynı dizide oynamış! Pınar Deniz’in partneri...

Ancak, yakışıklı oyuncu hakkında çıkan gerçek duyanları şaşırttı. Kaan Urgancıoğlu'nun erkek kardeşi de oyuncuymuş...