Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu kardeşiyle aynı dizide oynamış! Pınar Deniz'in partneri...

Kaan Urgancıoğlu, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu oluyor. Pınar Deniz ile başrolünü paylaştığı "Yargı" dizisinde Savcı Ilgaz rolünü canlandıran yakışıklı oyuncu, bu kez de kardeşiyle gündemde. Yakışıklı oyuncu meğer kardeşiyle aynı dizide oynamış. İşte, Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can Urgancıoğlu...