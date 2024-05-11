İşçiyi koruyamayana ağır fatura! Bakanlık harekete geçti: 8,7 milyon lira ceza kesildi

2 YILDA 8 MİLYON TL'DEN FAZLA PARA CEZASI KESİLDİ

Bu kapsamda, geçen yıl 56 farklı ilde gerçekleştirilen gözetim ve denetim faaliyetlerinde 367 firmada 745 ürün incelendi. Bu ürünlerden 211'i uygunsuz bulunarak bunların piyasaya arzından sorumlu 59 işletmeciye toplam 4 milyon 342 bin 232 lira idari para cezası uygulandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca bu yıl nisan ayı itibarıyla da 34 işletmeci tarafından piyasaya arz edilen 48 farklı ürün partisine ilişkin koruyucu ve önleyici tedbir alındı. Yılın ilk 3 ayında söz konusu işletmecilere 4 milyon 428 bin 463 lira idari para cezası kesildi.