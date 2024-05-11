Fenerbahçe'de yılın bombası! Jose Mourinho'ya teklif yapıldı! İsmail Kartal ile yollar ayrılıyor...
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de yeni sezon için teknik direktör arayışları başladı. Sarı lacivertlilerde henüz kongre yapılmasa da yönetim sportif direktör Mario Branco aracılığıyla Jose Mourinho'ya ya teklif götürdü. İşte detaylar...
Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalarak taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi de bitiyor.
KARTAL İLE YOLLAR AYRILIYOR
Bu sezon çok eleştirilen 62 yaşındaki hoca ile kesin olarak yolların ayrılması kararı alındı. 3 hafta sonra takımın başında olmayacak Kartal'ın sözleşmesi, 30 Haziran'da sona eriyordu.
GÖZLER MOURINHO'DA
Başkan Ali Koç'un bir kez daha aday olması beklenirken teknik direktör çalışmalarına da başladığı, sportif direktör Mario Branco'nun, boşta olan Jose Mourinho ile bir görüşme yaptığı öğrenildi. Bu görüşmede Fenerbahçe tarafının Portekizli teknik adama, "Önümüzdeki sezon seninle çalışmak istiyoruz. Haziran ayında seçimimiz var. Kongreden sonra tekrar bir araya gelerek şartları masaya yatırabiliriz" dediği kaydedildi.
SADETTİN SARAN'IN DA LİSTESİNDE
En son çalıştırdığı İtalyan ekibi Roma'da 16 Ocak 2024'te görevine son verilen ve şu anda kulüpsüz olan 61 yaşındaki dünyaca ünlü çalıştırıcının ise bu teklife oldukça sıcak yaklaştığı öğrenildi.
Adı İngiltere'de de gündemden düşmeyen ve Manchester United'a dönmek istediği konuşulan Mourinho'yu, sarı-lacivertli kulüpte başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran'ın da istediği geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Fenerbahçe'de gözler yeni başkanın kim olacağına çevrilirken en güçlü hoca adayı olarak da Portekizli teknik direktörün adı öne çıkıyor.
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