Fenerbahçe’de yılın bombası! Jose Mourinho’ya teklif yapıldı! İsmail Kartal ile yollar ayrılıyor...





SADETTİN SARAN'IN DA LİSTESİNDE

En son çalıştırdığı İtalyan ekibi Roma'da 16 Ocak 2024'te görevine son verilen ve şu anda kulüpsüz olan 61 yaşındaki dünyaca ünlü çalıştırıcının ise bu teklife oldukça sıcak yaklaştığı öğrenildi.

Adı İngiltere'de de gündemden düşmeyen ve Manchester United'a dönmek istediği konuşulan Mourinho'yu, sarı-lacivertli kulüpte başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran'ın da istediği geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Fenerbahçe'de gözler yeni başkanın kim olacağına çevrilirken en güçlü hoca adayı olarak da Portekizli teknik direktörün adı öne çıkıyor.