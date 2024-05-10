Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın 17 yıllık eşine bakın! Sır gibi saklıyordu! İki çocuk annesi...

"Adını Feriha Koydum" ve "Güllerin Savaşı" gibi sevilen dizilerdeki rolleriyle tanınan yakışıklı oyuncu Barış Kılıç'ın özel hayatı merak konusu oldu. Şimdilerde yeni dizisiyle adından söz ettiren oyuncu, bu kez ailesiyle gündem oldu. Kılıç'ın gözlerden uzak tuttuğu eşi bakın kimmiş! İşte Barış Kılıç'ın güzeller güzeli eşi...