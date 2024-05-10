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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın 17 yıllık eşine bakın! Sır gibi saklıyordu! İki çocuk annesi...

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın 17 yıllık eşine bakın! Sır gibi saklıyordu! İki çocuk annesi...

"Adını Feriha Koydum" ve "Güllerin Savaşı" gibi sevilen dizilerdeki rolleriyle tanınan yakışıklı oyuncu Barış Kılıç'ın özel hayatı merak konusu oldu. Şimdilerde yeni dizisiyle adından söz ettiren oyuncu, bu kez ailesiyle gündem oldu. Kılıç'ın gözlerden uzak tuttuğu eşi bakın kimmiş! İşte Barış Kılıç'ın güzeller güzeli eşi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 12:29 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 12:29
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Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın 17 yıllık eşine bakın! Sır gibi saklıyordu! İki çocuk annesi...

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya'nın başrollerinde yer aldığı "Kızılcık Şerbeti" dizisinde Ömer karakterini canlandıran Barış Kılıç, takipçileri tarafından yakın takibe alındı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın 17 yıllık eşine bakın! Sır gibi saklıyordu! İki çocuk annesi...

Daha önce Yasak Elma dizisindeki Kaya karakteriyle de izleyicilerin hafızalarına kazınan Kılıç'ın, sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı!

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Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın 17 yıllık eşine bakın! Sır gibi saklıyordu! İki çocuk annesi...

46 yaşındaki Barış Kılıç, 2007 yılında Ayşegül Kılıç ile dünya evine girdi. Çiftin bir de iki çocukları bulunuyor. Ünlü çift gözlerden uzak bir şekilde dolu dizgin ilişkilerini yürütüyor.

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Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın 17 yıllık eşine bakın! Sır gibi saklıyordu! İki çocuk annesi...

İşte Barış Kılıç başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

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Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın 17 yıllık eşine bakın! Sır gibi saklıyordu! İki çocuk annesi...

ÖZGÜ KAYA VE SEVGİLİSİ BURAK SERDAR ŞANAL