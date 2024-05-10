Fiyatlar 179 bin TL’den başlıyor! Renault 2. El araç modelleri ve fiyatlarını yeniledi! İşte Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel…

Renault yenilenmiş 2. El araç modellerinin satılına devam ediyor. 197 bin TL'den başlayan fiyatlarla ikinci el araç otomobil üreticisi, Araçların, test sürüşü, ekspertiz, mekanik ve karoser onarımı gibi bir dizi işlemden geçirilmesinin yanı sıra boya işlemleri ve detaylı iç ve dış temizlikleri tamamlandıktan sonra müşteriye sunuyor. İşte herkesin merak ettiği en ucuz2. El araç modelleri