'Kuzey Işıkları' Türkiye'de! Gören hayran kaldı! İşte o ilimizden muhteşem manzaralar...

Kutup ülkelerinde sıklıkla görülen Kuzey Işıkları, nadir bir olay olarak Balkanlar'a kadar indi ve Türkiye'ye çok yakın bir şekilde gözlemlendi. Trabzon ve İstanbul'dan gelen fotoğraflar, bu olağanüstü doğa olayını göstererek insanları şaşırttı. NASA'nın uyarısı sonrasında meydana gelen güneş patlaması, Kuzey Işıkları'nın oluşumunu tetikledi ve önce Çekya'da, ardından da Romanya'da görüldü. Sonrasında ise Türkiye'ye doğru ilerledi. İşte o eşsiz manzaralar...