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'Kuzey Işıkları' Türkiye'de! Gören hayran kaldı! İşte o ilimizden muhteşem manzaralar...

Kutup ülkelerinde sıklıkla görülen Kuzey Işıkları, nadir bir olay olarak Balkanlar'a kadar indi ve Türkiye'ye çok yakın bir şekilde gözlemlendi. Trabzon ve İstanbul'dan gelen fotoğraflar, bu olağanüstü doğa olayını göstererek insanları şaşırttı. NASA'nın uyarısı sonrasında meydana gelen güneş patlaması, Kuzey Işıkları'nın oluşumunu tetikledi ve önce Çekya'da, ardından da Romanya'da görüldü. Sonrasında ise Türkiye'ye doğru ilerledi. İşte o eşsiz manzaralar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 11:30
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’Kuzey Işıkları’ Türkiye’de görüntülendi! İşte o ilimizden muhteşem manzaralar...

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Çarşamba günü başlayan bir dizi güneş patlamasının ardından, 20 yıl sonra ilk kez bir uyarı yayınlayarak Cuma günü öğleden sonra başlayacak jeomanyetik fırtına için uyarıda bulundu.

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’Kuzey Işıkları’ Türkiye’de görüntülendi! İşte o ilimizden muhteşem manzaralar...

Güneş fırtınası olarak da bilinen jeomanyetik fırtınanın GPS gibi elektronik cihazları ve elektrik şebekelerini ve internet ağını etkileyebileceğini vurgulayan ABD ajansı, fırtınanın ayrıca dünyanın bazı bölümlerini muhteşem bir ışık çemberiyle kaplayabileceğini açıklamıştı.

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’Kuzey Işıkları’ Türkiye’de görüntülendi! İşte o ilimizden muhteşem manzaralar...

(Trabzon'un Ortahisar ilçesi)

Öte yandan Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Trabzon'un Ortahisar ilçesinde de gözlemlenebildi.

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’Kuzey Işıkları’ Türkiye’de görüntülendi! İşte o ilimizden muhteşem manzaralar...

Balkanlar'a kadar inen Kuzey Işıkları Türkiye'de de Trabzon ve İstanbul'dan görüldü.

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’Kuzey Işıkları’ Türkiye’de görüntülendi! İşte o ilimizden muhteşem manzaralar...

İşte Türkiye ve Kuzey Yarımküre'deki çeşitli ülkelerden görüntüler...