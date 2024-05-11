Canlı I Kocaelispor-Sakaryaspor (CANLI ANLATIM) TFF 1 Lig'de nefes kesen karşılaşma...

Yeşil-siyahlılarda Kocaelispor'da Del Valle, Kasongo, Odise Roshi gibi isimlerin performansı dikkat çekti. Mustafa Gürsel yönetimindeki Kocaelispor'da ise takımın en fazla gol katkısı veren oyuncuları Douglas Tanque ve Candeias oldu.