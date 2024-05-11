Canlı I Kocaelispor-Sakaryaspor (CANLI ANLATIM) TFF 1 Lig'de nefes kesen karşılaşma...
Süper Lig'e çıkmak için TFF 1.Lig'de büyük bir heyecan yaşanırken Sakaryaspor ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Anadolu'nun en önemli derbilerinden biri olan maçı Sakaryaspor kazanması durumunda adını play-off finaline yazdıracak. İşte maçın canlı anlatımı...
TFF 1. Lig'de doğrudan play-off finallerinde mücadele etmek isteyen Sakaryaspor, Kocaelispor deplasmanında üç puan arıyor. Tuncay Şanlı ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Coşkun Demirbakan getirildi.
Yeşil-siyahlılarda Kocaelispor'da Del Valle, Kasongo, Odise Roshi gibi isimlerin performansı dikkat çekti. Mustafa Gürsel yönetimindeki Kocaelispor'da ise takımın en fazla gol katkısı veren oyuncuları Douglas Tanque ve Candeias oldu.
KOCAELİSPOR SON DURUM
Kocaelispor bu sezon geride kalan haftalarda 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Oynadığı karşılaşmalarda 48 gol atan Mustafa Gürsel'in öğrencileri kalesinde ise 39 gol gördü. Kocaelispor topladığı 55 puanla 6. sırada yer alıyor.
SAKARYASPOR SON DURUM
Sakaryaspor bu sezon ligde oynadığı 33 karşılaşmada 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Yeşil-siyahlılar, Kocaelispor mücadelesini kazanması durumunda doğrudan play-off finaline kalacak.
Tuncay Şanlı ile yolları ayıran Marmara ekibi, Coşkun Demirbakan ile anlaşmıştı. Sakaryaspor ligde geride kalan haftalarda topladığı 57 puanla 3. sırada bulunuyor.
MAÇIN 11'LERİ
Kocaelispor: Gökhan, Oğuz, Yusuf, Emir, Atila, Vukovic, Cihat, Amaral, Candeias, Beridze, Skhirtladze
Sakaryaspor: Cihan, Oğuz, Donkor, Rotman, Bülent, Hasan, Murat Cem, Sinan, Dimitrov, Del Valle, Dino
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