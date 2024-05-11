7 ayda 70 yıla bedel zulüm! Gazzeli müzisyen Fares Anbar A Haber canlı yayınında yaşadıklarını anlattı: Gazze’de yaşananları anlatmak için 2 yıl bile yetmez

İsrail'in bombardımanı ve topyekun ablukası nüfusun yüzde 80'inden fazlasının insani yardıma muhtaç olduğu Gazze'de uzun süredir devam eden insani krizi daha da derinleştiriyor. İsrail'in son 16 yıldır Filistin'de yaşayanlara yönelik gözetimci ve kontrolcü bir tutum sergilediği görülüyor. Öyle ki, İsrail'in Gazze'ye giriş ve çıkışları kapatması, gıda, ilaç gibi insani ihtiyaçların girişinin ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasından ötürü Gazze halkı haksız ve kapsayıcı bir 'cezalandırıcılığa' maruz bırakıldı. Bir diğer ifadeyle bölge adeta bir "açık hava hapishanesine" dönüştü.