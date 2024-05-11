7 ayda 70 yıla bedel zulüm! Gazzeli müzisyen Fares Anbar A Haber canlı yayınında yaşadıklarını anlattı: Gazze’de yaşananları anlatmak için 2 yıl bile yetmez
7 Ekim gününden bu yana bombardıman altında olan Gazze Şeridi'nde katil İsrail’in amacı suçsuz, günahsız halkı, çocukları ve kadınları yeryüzünden silmek. Dünyanın gözleri önünde insanlık suçu işlenmeye devam ediyor. Öte yandan siyonist İsrail hafta başında Gazze şeridinin güneyinde bulunan Refah sınır kapısını ele geçirdikten sonra Refah kent merkezine doğru ilerlemeye başladı. Gazze’de yaşanan zulmü anlatmak üzere Gazzeli Müzisyen Fares Anbar A Haber’de yayınlanan Satır Arası programına katıldı. Anbar canlı yayından “Gazze’de yaşananları anlatmak için 2 yıl bile yetmez” diyerek oradaki zulmü anlattı.
İsrail'in 13 Ekim Cuma günü kuzey Gazze Şeridi'nde yaşayan bir milyondan fazla Filistinliyi evlerini boşaltmaları konusunda uyarmasıyla birlikte bölgede sivillere yönelik saldırılar yoğunlaştı. Gazze'de susuz, gıdasız, yakıtsız ve ilaçsız ateş altında acı çeken 2 milyondan fazla insanın bulunduğu kaydedildi.
İsrail'in bombardımanı ve topyekun ablukası nüfusun yüzde 80'inden fazlasının insani yardıma muhtaç olduğu Gazze'de uzun süredir devam eden insani krizi daha da derinleştiriyor. İsrail'in son 16 yıldır Filistin'de yaşayanlara yönelik gözetimci ve kontrolcü bir tutum sergilediği görülüyor. Öyle ki, İsrail'in Gazze'ye giriş ve çıkışları kapatması, gıda, ilaç gibi insani ihtiyaçların girişinin ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasından ötürü Gazze halkı haksız ve kapsayıcı bir 'cezalandırıcılığa' maruz bırakıldı. Bir diğer ifadeyle bölge adeta bir "açık hava hapishanesine" dönüştü.
Tüm bu kuşatmacı politikalar, Gazze'nin ekonomisi üzerinde yıkıcı etkilere yol açtı. Nitekim sayısal veriler Gazze'de işsizlik oranının yüzde 50'ye yaklaştığını ortaya koyuyor. Gazze'de yaşayan Filistinlilerin eğitim almak ya da çalışma amacıyla ülkelerinden çıkışı sınırlandırılıyor.
Bu yüzden İsrail'in Filistinlilerin yurtlarını zorla tahliye etme yönündeki uluslararası insancıl hukuk kurallarına aykırılık teşkil eden çağrısı bir karşılık bulamıyor. Bu dışlayıcı ideolojiyle Filistin halkını yersiz ve yurtsuzlaştırılarak tamamen yok etmek amaçlanıyor.
9 gün önce Gazze şeridinden Refah sınır kapısından Gazzeli Müzisyen Fares Anbar çıktı. 7 ay boyunca yaşanan soykırıma tanıklık etti. A Haber'de yayınlanan Satır Arası programına katılan Gazzeli müzisyen Anbar yaşanan zulmü anlattı. Anbar "Gazze'de yaşananları anlatmak için 2 yıl bile yetmez" diyerek katil İsrail'in Gazze'ye yaşattığı insanlık dramından bahsetti. İşte Anbar'ın açıklamalarından satır başlıkları;
"Biz 7 aydır İsrail'i Gazze'den çıkarmaya çalışıyoruz ama çok zor her yerden işgal etmiş durumdalar. Bizde Gazze'den çıkmaya çalışıyoruz o da zor ve imkansız ancak Mısır'a ben veya akrabam gidecek bağış yapacaklar onlarda beni sıraya alacak. Sırada adım çıkarsa 1 ay içerisinde Refah sınır kapısından çıkabiliyoruz. Sınır'dan geçtikten sonra 10 saate yakın Mısır'da bekliyoruz oradan Katar'a gidiypruz ve 1 hafta kalıyoruz daha sonra Türkiye'ye gelebiliyoruz."
"Bu savaş eskiden beri var ve 2000 yılında başladı. Babam savaş başladığı zaman çık ve güney'den git dedi ve ben çıkmak istemedim. İsrail ordusu ilk Kuzey Gazze'den geldiler ve her yeri bombaladılar. Yavaş yavaş kuşattılar ve Şifa hastanasine kadar her yeri işgal ettiler. Selahaddin Caddesi üzerinden işgalci askerler iki taraflı olarak saldırdılar."
HAVADAN ATILAN YARDIM SADECE 1 GÜN YETİYOR
"Gazze şehir merkezinde 350 veya 500 kişi kaldı. Yıkıntılara rağmen hala Gazzeli siviller burada yaşıyor. Uçakla yardım yolluyorlar fakat içerisinde bir günkük erzak var insanlar ertesi gün ne yapacağı belli değil. Hemen hemen herkes Gazze'den ayrıldı ve Refah'a sığındı. Bizde Refah'tan çıkan son gruptuk daha sonra kimseyi çıkarmadılar."
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