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Haberler Galeri İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! 1 tutamı hafızayı çelik gibi güçlendiriyor! İşte o reçete...

İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! 1 tutamı hafızayı çelik gibi güçlendiriyor! İşte o reçete...

Günümüzde birçok insan, yaşamlarında unutkanlıkla karşılaşmaktadır. Unutkanlık, genellikle yaşla birlikte artış gösterse de, günümüzde gençler arasında da sıkça görülen bir sorundur. Hafıza kaybı, odaklanma güçlüğü, bilgileri hatırlayamama gibi belirtilerle kendini gösteren bu hastalık, günlük yaşamımızı olumsuz etkiliyor. Ancak, İbn-i Sina, yıllar önce yazdığı El-Kanun Fi't-Tıbb kitabında bir baharatın hafızayı kuvvetlendirdiğini söylüyor. İşte o baharat...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2024 16:01
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İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! 1 tutamı hafızayı çelik gibi güçlendiriyor! İşte o reçete...

Günümüzde güçlü bir hafıza, pek çok kişinin arzuladığı ve önemsediği bir niteliktir. Bin yıl öncesine dayanan tıp alimi İbn-i Sina'nın El-Kanun Fi't-Tıbb kitabında, baharatların hafızayı güçlendirebileceğine dair önerileri yer alıyor.

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İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! 1 tutamı hafızayı çelik gibi güçlendiriyor! İşte o reçete...

İbn-i Sina'nın hafıza ve zeka için önerdiği başlıca baharatlar arasında zencefil, hardal ve zerdeçal öne çıkıyor.

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İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! 1 tutamı hafızayı çelik gibi güçlendiriyor! İşte o reçete...

Özellikle kış aylarında baharatların sağlık üzerindeki etkisinden yararlanmak önemlidir. Zencefil, zerdeçal ve hardal gibi baharatlar, sıkça duyduğumuz ve mutfağımızda bulunan özellikli baharatlar arasında yer alıyor.

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İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! 1 tutamı hafızayı çelik gibi güçlendiriyor! İşte o reçete...

İşte İbn-i Sina'nın önerdiği 3 beyin baharat:

Zencefil: Sindirimi kolaylaştıran zencefil, aynı zamanda hafızayı güçlendirir. Bulanık görme problemlerine iyi gelir ve sindirim sistemi için faydalıdır.

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İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! 1 tutamı hafızayı çelik gibi güçlendiriyor! İşte o reçete...

Zerdeçal: Ruh sağlığına katkı sağlayan zerdeçal, nörolojik hastalıklara şifa olabilir. Ayrıca, kusmayı önleyici etkisiyle bilinir.