Dünyada en çok konuşulan diller listelendi! Farsça, Arapça, İtalyanca, Korece... Türkçe hepsini geride bıraktı

4 İspanyolca 548 milyon 300 bin

5 Fransızca 274 milyon 100 bin

6 Arapça 274 milyon

7 Bengalce 272 milyon 700 bin

8 Rusça 258 milyon 200 bin

9 Portekizce 257 milyon 700 bin

10 Urduca 231 milyon 300 bin

11 Endonezce 199 milyon

12 Almanca 134 milyon 600 bin

13 Japonca 125 milyon 400 bin

14 Nijerya Pidgin'i 120 milyon 700 bin

15 Marathi 99 milyon 100 bin

16 Telugu 95 milyon 700 bin

17 Türkçe (Türkiye) 88 milyon 100 bin

18 Tamilce 86 milyon 400 bin

19 Yue Çincesi 85 milyon 600 bin

20 Vietnamca 85 milyon 300 bin

21 Tagalog 82 milyon 300 bin

22 Wu Çincesi 81 milyon 800 bin

23 Korece 81 milyon 700 bin

24 İran Farsçası 77 milyon 400 bin

25 Hausa 77 milyon 100 bin

26 Mısır Arapçası 74 milyon 800 bin

27 Svahili 71 milyon 400 bin

28 Cava dili 68 milyon 300 bin

29 İtalyanca 67 milyon 900 bin

30 Batı Pencabı 66 milyon 400 bin

31 Kannada 64 milyon

32 Gujarati 62 milyon

33 Tayca 60 milyon 700 bin