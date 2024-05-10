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Haberler Galeri Dünyada en çok konuşulan diller listelendi! Farsça, Arapça, İtalyanca, Korece... Türkçe hepsini geride bıraktı

Dünyada en çok konuşulan diller listelendi! Farsça, Arapça, İtalyanca, Korece... Türkçe hepsini geride bıraktı

Ethnologue'un 2023 verilerine göre dünya genelinde en çok konuşulan diller belirlendi. Bu verilere göre, İngilizce başı çekiyor ve toplamda 1 milyar 452 milyondan fazla kişi tarafından konuşuluyor. Bu dil, dünya genelindeki popülerliğiyle dikkat çekiyor ve uluslararası iletişimde önemli bir rol oynuyor. Peki Türkçe kaçıncı sırada yer alıyor? İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 10:37 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 10:37
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Dünyada en çok konuşulan diller listelendi! Farsça, Arapça, İtalyanca, Korece... Türkçe hepsini geride bıraktı

Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada 208 ülke bulunuyor ve bu ülkelerde farklı kültürler ve gelenekler mevcut. Bu çeşitlilik, her bir ülkenin kendi dilini kullanmasına yol açıyor. Ancak, dünya genelinde belirli dillerin öne çıktığı da bir gerçek. İngilizce gibi küresel iletişimde sıkça kullanılan diller, bu sıralamada önemli bir yere sahip. Sıralamada Türkçe ise Farsça, Mısır Arapçası, İtalyanca, Korece gibi pek çok dili geride bırakmıştır. Peki dünya genelinde en çok konuşulan diller hangileri? İşte bu dillerin sıralaması...

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Dünyada en çok konuşulan diller listelendi! Farsça, Arapça, İtalyanca, Korece... Türkçe hepsini geride bıraktı

1 İngilizce 1 milyar 452 milyon

2 Mandarin Çincesi 1 milyar 118 milyon

3 Hintçe 602 milyon 200 bin

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Dünyada en çok konuşulan diller listelendi! Farsça, Arapça, İtalyanca, Korece... Türkçe hepsini geride bıraktı

4 İspanyolca 548 milyon 300 bin

5 Fransızca 274 milyon 100 bin

6 Arapça 274 milyon

7 Bengalce 272 milyon 700 bin
8 Rusça 258 milyon 200 bin
9 Portekizce 257 milyon 700 bin
10 Urduca 231 milyon 300 bin
11 Endonezce 199 milyon
12 Almanca 134 milyon 600 bin
13 Japonca 125 milyon 400 bin
14 Nijerya Pidgin'i 120 milyon 700 bin
15 Marathi 99 milyon 100 bin
16 Telugu 95 milyon 700 bin
17 Türkçe (Türkiye) 88 milyon 100 bin
18 Tamilce 86 milyon 400 bin
19 Yue Çincesi 85 milyon 600 bin
20 Vietnamca 85 milyon 300 bin
21 Tagalog 82 milyon 300 bin
22 Wu Çincesi 81 milyon 800 bin
23 Korece 81 milyon 700 bin
24 İran Farsçası 77 milyon 400 bin
25 Hausa 77 milyon 100 bin
26 Mısır Arapçası 74 milyon 800 bin
27 Svahili 71 milyon 400 bin
28 Cava dili 68 milyon 300 bin
29 İtalyanca 67 milyon 900 bin
30 Batı Pencabı 66 milyon 400 bin
31 Kannada 64 milyon
32 Gujarati 62 milyon
33 Tayca 60 milyon 700 bin

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Dünyada en çok konuşulan diller listelendi! Farsça, Arapça, İtalyanca, Korece... Türkçe hepsini geride bıraktı

7 Bengalce 272 milyon 700 bin

8 Rusça 258 milyon 200 bin

9 Portekizce 257 milyon 700 bin

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Dünyada en çok konuşulan diller listelendi! Farsça, Arapça, İtalyanca, Korece... Türkçe hepsini geride bıraktı

10 Urduca 231 milyon 300 bin

11 Endonezce 199 milyon

12 Almanca 134 milyon 600 bin