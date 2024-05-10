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Dünyada en çok konuşulan diller listelendi! Farsça, Arapça, İtalyanca, Korece... Türkçe hepsini geride bıraktı
Ethnologue'un 2023 verilerine göre dünya genelinde en çok konuşulan diller belirlendi. Bu verilere göre, İngilizce başı çekiyor ve toplamda 1 milyar 452 milyondan fazla kişi tarafından konuşuluyor. Bu dil, dünya genelindeki popülerliğiyle dikkat çekiyor ve uluslararası iletişimde önemli bir rol oynuyor. Peki Türkçe kaçıncı sırada yer alıyor? İşte detaylar...
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Giriş Tarihi: 10.05.2024 10:37Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 10:37