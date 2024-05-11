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Haberler Galeri Emekliye yeni hafta öncesi müjde verildi! 17-20-26-27-28 Mayıs SSK ve Bağ-Kur emeklisi için en mühim tarihler

Emekliye yeni hafta öncesi müjde verildi! 17-20-26-27-28 Mayıs SSK ve Bağ-Kur emeklisi için en mühim tarihler

Emeklilik, çalışma hayatının sona ermesiyle birlikte bireylerin hayatlarında yeni bir sayfa açıldığı dönemdir. Bu süreçte, emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan maaş ödemelerinin miktarı ve zamanlamasıdır. 2024 yılında, hem SSK hem de Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödeme takvimleri, onların hayatlarını planlamalarında önemli bir rol oynamaktadır.

Giriş Tarihi: 11.05.2024 15:58 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 15:58
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Emekliye yeni hafta öncesi müjde verildi! 17-20-26-27-28 Mayıs SSK ve Bağ-Kur emeklisi için en mühim tarihler

SGK tarafından belirlenen bu ödeme takvimleri, emeklilerin yaşam kalitesini artırma ve mali güvenliklerini sağlama yolunda atılmış önemli adımlardır. Hem SSK hem de Bağ-Kur emeklileri için öngörülebilir maaş ödemeleri, onların yaşam standartlarını yükseltmek ve ekonomik olarak daha bağımsız hareket etmek için kritik öneme sahiptir.

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Emekliye yeni hafta öncesi müjde verildi! 17-20-26-27-28 Mayıs SSK ve Bağ-Kur emeklisi için en mühim tarihler

SSK Emeklileri için 2024 Mayıs Ayı Maaş Ödeme Takvimi

2024 yılı Mayıs ayında, SSK emeklilerinin maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre belirlenen tarihlerde ödenecek. Bu düzenleme, ödemelerin daha düzenli ve öngörülebilir bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır. İşte tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen ödeme günleri:

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Emekliye yeni hafta öncesi müjde verildi! 17-20-26-27-28 Mayıs SSK ve Bağ-Kur emeklisi için en mühim tarihler
  • Tahsis numarası 9 ile bitenler için: 17 Mayıs
  • Tahsis numarası 7 ile bitenler için: 18 Mayıs
  • Tahsis numarası 5 ile bitenler için: 19 Mayıs
  • Tahsis numarası 3 ile bitenler için: 20 Mayıs
  • Tahsis numarası 1 ile bitenler için: 21 Mayıs

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Emekliye yeni hafta öncesi müjde verildi! 17-20-26-27-28 Mayıs SSK ve Bağ-Kur emeklisi için en mühim tarihler
  • Tahsis numarası 8 ile bitenler için: 22 Mayıs
  • Tahsis numarası 6 ile bitenler için: 23 Mayıs
  • Tahsis numarası 4 ile bitenler için: 24 Mayıs
  • Tahsis numarası 2 ile bitenler için: 25 Mayıs
  • Tahsis numarası 0 ile bitenler için: 26 Mayıs

Bu programlı ödeme düzeni, emeklilerin mali planlamalarını daha iyi yapabilmeleri için önemli bir fırsat sunmaktadır.

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Emekliye yeni hafta öncesi müjde verildi! 17-20-26-27-28 Mayıs SSK ve Bağ-Kur emeklisi için en mühim tarihler

Bağ-Kur Emeklileri için 2024 Mayıs Ayı Maaş Ödeme Takvimi

Bağ-Kur emeklileri, 2024 yılında da maaşlarını belirli tarihlerde alacaklar. Özellikle Bağ-Kur emeklileri için belirlenen tarihler, maaşların tahsis numaralarının son rakamlarına göre aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

  • Tahsis numarası 9, 7 ve 5 ile bitenler için: 25 Mayıs
  • Tahsis numarası 3 ve 1 ile bitenler için: 26 Mayıs
  • Tahsis numarası 8, 6 ve 4 ile bitenler için: 27 Mayıs
  • Tahsis numarası 2 ve 0 ile bitenler için: 28 Mayıs

Bu ödeme takvimi, Bağ-Kur emeklilerinin de maaşlarını düzenli bir şekilde alabilmelerini ve ekonomik olarak kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlar.