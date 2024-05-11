Emekliye yeni hafta öncesi müjde verildi! 17-20-26-27-28 Mayıs SSK ve Bağ-Kur emeklisi için en mühim tarihler

Emeklilik, çalışma hayatının sona ermesiyle birlikte bireylerin hayatlarında yeni bir sayfa açıldığı dönemdir. Bu süreçte, emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan maaş ödemelerinin miktarı ve zamanlamasıdır. 2024 yılında, hem SSK hem de Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödeme takvimleri, onların hayatlarını planlamalarında önemli bir rol oynamaktadır.