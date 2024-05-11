Cem Adrian Gazze için ağladı! Zürih'teki konserde duygu dolu anlar! Seyircilerden alkışlarla destek...
Şarkıcı Cem Adrian, Zürih'te verdiği konserde Gazze'de barbar İsrail askerleri tarafından katledilen Gazzeliler için "Ne ağlarsın" türküsünü söyledi. Seyirciler gözyaşlarına boğulan Adrian'a alkışlarla destek verdi. İşte detaylar...
Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılar düzenleyen ve sivillerin sığındığı her yeri hedef alan İsrail, katliamına aralıksız devam ediyor.
CAN KAYBI 35 BİN
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen 6 saldırıda 39 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 58 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Bölgede 217 gündür devam eden saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 34 bin 943'e, yaralı sayısının da 78 bin 572'ye yükseldiği kaydedildi.
CEM ADRİAN GAZZE İÇİN AĞLADI
Gazze'de katil İsrail tarafından büyük bir katliam yapılırken Derinlerde, Zincir, Kül ve Sen Gel Diyorsun gibi şarkılarla büyük bir hayran kitlesine sahip Cem Adrian, İsrail'in abluka altına aldığı Gazze için türkü söyledi.
'Ne Ağlarsın' türküsünü söyleyen Cem Adrian, türküyü söylerken gözyaşlarına boğuldu. İzleyiciler soykırıma karşı Gazze'nin yanında duran usta sanatçıyı alkışladı.
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