TEO finaline kalan öğrenciler belli oldu! Final 26 Mayıs’ta İstanbul’da olacak

Binlerce öğrencinin mücadele ettiği ilk aşamanın ardından, Türkiye Entelektüel Oyunları liseler arası bilgi yarışmasında final heyecanı başladı. İstanbul'da yapılacak final, entelektüel ve donanımlı liselilerin kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Birinci olan takıma 100 bin lira ödül verilecek.

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