Yeni nesil onu çokluk Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı yapan'ın babası olarak tanır.Bizim neslinKitapları, eğilip bükülmez köşe yazıları ve konferanslarının yanı sıra duruşuyla da abimizdir.Bu onurlu/klas duruşundan taviz vermediği için de'in 12 Eylül 1980 darbesiyle birlikte mahpus yolunu tutmuştur. Kio vakitler henüz 5 yaşlarındadır.Dolaysıyla,bizim sadece abimiz değil, aynı zamanda kahramanımızdır.Düşünceleri nedeniyle nice kovuşturmalardan geçmiş, mahkeme kapılarında süründürülmüş, zindanlara atılmış ama yolundan zerre miskali dönmemiştir.En belirgin özelliği nedir diye fakire soracak olursanız hiç düşünmeden şunu söyleyebilirim:

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Masamın üzerinde Sadık Albayrak'ınadlı anıt eserinin yeni baskısı duruyor.Çok hacimli bir eser. Dile kolay, tam 9 cilt.Son Devir Osmanlı Ulemâsı'nın ilk 4 cildinde, parantez içine haşiye mesabesindeyazılmış. Yani, ilmiye sınıfının biyografisi.Şuracığa minik bir parantez açalım. Osmanlı'dasınıfı ulemadan,sınıfı yöneticilerden,sınıfı dabürokratlardan müteşekkildir. Parantezikapattık.Son Devir Osmanlı Ulemâsı'nın arasında kimler yok ki...İstanbullu,, Filibeli,, Trabzonlu,, Selanikli, Kırımlı,, Mekkeli, Trablusşamlı,, Batumlu, Bosnalı, Manastırlı, Kudüslü, Mardinli,Urfalı, Yemenli, Bağdatlı,, Kavalalı, ila ahir.bile var diyeyim de varın ötesini siz hesap edin. Diyeceksiniz ki İran'ın Osmanlı'yla ne alakası var? Öyle de, mezkûr eserin birinci cildinde yer alan'nin İran tebaasından olduğu, İran'da Urmiye şehrinde doğduğu, İstanbul'a gelerek Osmanlı tabiiyetine girdiği İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Latince ve Farsça bildiği dercedilmiş.Bu bile tek başına Osmanlı'nın özellikle de İstanbul'un ilmi bakımdan da ne denli çekim merkezi olduğunun göstergesidir.

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Son Devir Osmanlı Ulemâsı'nın Beşinci Cildini,Altıncı CildiniYedinci CildiniSekizinci ve Dokuzuncu Ciltlerini iseoluşturuyor.Sadık Albayrak tozlu ve rutubetli mahzenlerde sağlığını riske atarak yaz kış demeden yıllarca çalışmış,'ni tarayarak binlerce evrakı ortaya çıkarıp tasnif etmiş, böylece sahasında çok büyük bir boşluğu dolduran mezkûr eserini vücuda getirmiştir.Son Devir Osmanlı Ulemâsı olağanüstü tecessüs, dirayet ve emek ürünü olduğu kadar sıra dışı bir fedakârlığın da ürünü. Zira, merhum babasından miras kalan arsasını bu dev eserin baskı masraflarını karşılamak için satmıştır...ödüllü kitap. (Yazarlar Birliği'nden ödül almıştı.)Lakin, Sadık abinin "umduğu" ödül bambaşka."Kim bir mü'minin hayatını yazarsa, sanki ona hayat vermiş gibidir..." hadisinden hareketle, "Bu eserde yer alan ulemânın ruhaniyeti me'cur olmamıza vesile olur ümidiyle..." şeklinde takdim ediyor.Biyografisini yazdığı ulema sayısı 2815. (Keşke 2815'te biri de fakire nasip olsaydı.)Sadık abimizin duası duamızdır.