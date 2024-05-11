Kasko yaptıracaklar dikkat! Yüksek indimli tuzak

VAADLERE KANMAYIN

Çalık, şu uyarılarda bulundu: "Mutlaka sigortanızı tanıdığınız- bildiğiniz acenteden yaptırın. Bilmediğiniz internet sitelerinden ya da sizleri çağrı merkezi gibi tanımadığınız numaralardan arayanlara itibar etmeyin. Promosyon ve indirim vaadi dolandırıcıların en çok kullandığı yöntem. Bu alanda kâr marjı oldukça düşük olduğu için, büyük oranlarda indirim söz konusu olmaz.

"DOLANDIRICILIK SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

İnternetten fiyat araştıran vatandaşlar "en uygun trafik'' ya da "en uygun kasko" yazdıkları zaman tarayıcıda ilk sırada çıkan siteler dolandırıcılara ait olabiliyor. Arama motorlarına reklam vererek ilanlarını ilk sıraya taşıyan sahtekarlar, teklif formu doldurtarak bütün bilgilerini ele geçirdikleri vatandaşa telefonla ulaşıyor. Daha önce satın aldıkları 0850'li hatlarla kendilerine kurumsal görüntü veren dolandırıcılar sigorta şirketinden aradıklarını söyleyip, aynı gün ödeme yapılması halinde indirimli fiyattan sigortalarını yapabileceklerini söyleyerek, ödemeyi hesaplarına alıyor.