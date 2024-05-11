Kayseri’de uygulama yapan polise çarpıp kaçan şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Mahallesi'nde trafik uygulaması yapan polis memuru H.U.'ya aracıyla çarpıp, yaralanmasına neden olan İ.T. (23) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kamera ve alan incelemeleri neticesinde yakalandı.