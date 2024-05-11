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Real Madrid'de Arda Güler fırtınası! İşte tevekküle dayanan o gol sevinci...

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.05.2024 22:06
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, gollerini sürdürüyor. İspanya La Liga'yı şampiyon tamamlayan eflatun-beyazlılarda 19 yaşındaki oyuncu, Granada deplasmanına ilk 11'de başladı. 45+2'de sahneye çıkan A Milli yıldızımız, takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Hatırlanacağı üzere Arda Güler klasikleşen gol sevincinin anlamı sorulduğunda, "Gol sevincimin anlamı tevekküle dayanıyor. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum. Çok çalışıyorum gerisini Allah'a bırakıyorum." yanıtını vermişti.
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