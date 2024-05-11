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Haberler Galeri Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'yi siz bir de şimdi görün! Nerede olduğu merak ediliyordu! Değişimiyle şaşırttı...

Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'yi siz bir de şimdi görün! Nerede olduğu merak ediliyordu! Değişimiyle şaşırttı...

Sinem Kobal'ın başrolünde olduğu Selena dizisi, yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Tekrarlarıyla bölümleri ilgiyle izlenen dizi şimdilerde oyuncularıyla gündem oluyor. Özellikle dizide Selin'e hayat veren Cansu Demirci, yurt dışına yerleşmişti. Sırra kadem basan oyuncu hakkında bazı iddialar çıkmıştı. İşte Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin şimdiki hali...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2024 15:31
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Selena’nın Selin’i Cansu Demirci’yi siz bir de şimdi görün! Nerede olduğu merak ediliyordu! Değişimiyle şaşırttı...

2006-2009 yılları arasında yayınlanan fantastik çocuk dizisi Selena, hem senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla yıllarca adından söz ettirdi.

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Selena’nın Selin’i Cansu Demirci’yi siz bir de şimdi görün! Nerede olduğu merak ediliyordu! Değişimiyle şaşırttı...

Günümüzde de tekrarlarıyla izlenmeye devam eden Selena dizisi; Sinem Kobal, Gizem Güven, Gökhan Keser, Hakan Altıner, Ümit Erdim, Zuhal Topal, Serkan Şenalp ve Cansu Demirci gibi oyuncuları buluşturmuştu. Birbirinden genç ve yetenekli oyuncuların ilk kez ekran karşısına çıktığı dizi, özellikle çocuk izleyiciler tarafından sevilmişti.

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Selena’nın Selin’i Cansu Demirci’yi siz bir de şimdi görün! Nerede olduğu merak ediliyordu! Değişimiyle şaşırttı...

İlginç konusu kadar oyuncu kadrosuyla da beğeni toplayan dizide Sinem Kobal, kötülüklerle savaşan Selena karakterine hayat verdi.

Selena'ya ise iyilik konusunda Selin, Leyla ve Nazlı adlarında üç küçük kız yardımcı oluyordu. Şimdilerde 31 yaşında olan ve eğitimini yurt dışında tamamlayan Demirci, son haliyle gündem oldu.

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Selena’nın Selin’i Cansu Demirci’yi siz bir de şimdi görün! Nerede olduğu merak ediliyordu! Değişimiyle şaşırttı...

İşte başta Cansu Demirci olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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Selena’nın Selin’i Cansu Demirci’yi siz bir de şimdi görün! Nerede olduğu merak ediliyordu! Değişimiyle şaşırttı...

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