11 Mayıs 2024, Cumartesi
Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'yi siz bir de şimdi görün! Nerede olduğu merak ediliyordu! Değişimiyle şaşırttı...
Sinem Kobal'ın başrolünde olduğu Selena dizisi, yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Tekrarlarıyla bölümleri ilgiyle izlenen dizi şimdilerde oyuncularıyla gündem oluyor. Özellikle dizide Selin'e hayat veren Cansu Demirci, yurt dışına yerleşmişti. Sırra kadem basan oyuncu hakkında bazı iddialar çıkmıştı. İşte Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin şimdiki hali...
Giriş Tarihi: 11.05.2024 15:31
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