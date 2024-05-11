CHP’li belediyelerde torpil furyası! Genel Merkez karıştı | Belediyelere 4 sayfalık torpil genelgesi: Tolerans edilemez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Genel Sekreteri Selin Sayek Böke imzasıyla CHP'li belediyelere gönderdiği genelgede, son günlerde sıklıkla gündeme gelen torpil furyasına dikkat çekildi.

"KAYIRMACILIĞA TOLERANS GÖSTERİLEMEZ"

Genelgede şu ifadeler yer aldı:

"Belediye üst yönetiminde, belediye şirketlerinde, bağlı kuruluşlarında ve iştiraklerde gerçekleştirilecek yönetici ve uzman kadro atamaları ile Belediye Başkan Yardımcısı atamaları başta olmak üzere belediyelerdeki personel yönetiminde akrabalık, hısımlık, ticari ilişki gibi sosyal ilişkiler, gerekli liyakat ve deneyim koşulları sağlanıyor olsa dahi, referans ve tercih konusu yapılamaz.

Akraba kayırmacılığı ya da siyasi kayırmacılıkla mücadele tek başına yasalar ve kurallarla sağlanamayacağı için bu tür uygulamalara karşı tolerans gösterilmez; etik temelli bir yaklaşımı uygulamaya koymak için yönetim kültüründe de değişikliğe gitmek hedeflenir."

CHP'Lİ BELEDİYELERDE TORPİL FURYASI

Seçim vaatlerinde "Adam kayırmaya yer yok" diyen ve Kırşehir'de ikinci kez belediye başkanı seçilen CHP'li Selahattin Ekicioğlu da aile belediyeciliğini yeni dönemde de devam ettirmişti.