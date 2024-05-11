AK Parti'den uluslararası topluma çağrı: Filistin devletinin tanınması yönünde BMGK'ya baskı yapılmalı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, BM Genel Kurulu’nda alınan karar ve katil İsrail temsilcisinin skandal eylemiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik yaptığı paylaşımda "Uluslararası toplum Filistin devletinin tanınması yönünde BMGK'ya baskı yapmalı" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.
Bunun üzerine Katil İsrail'in BM Temsilcisi Gilad Erdan, BM Genel Kurulu'ndaki Filistin konulu toplantıda karara tepki göstererek BM Anlaşmasını kürsüde parçaladı.
Yaşanan gelişmelerin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Ezici bir çoğunluk ile kabul edilmesi sevindirici bir gelişmedir." dedi.
"Uluslararası toplumun BM Genel Kurulu'nda Filistin halkına ve iki devletli çözüme güçlü bir şekilde destek vermesi, Ortadoğu ve dünya barışına dair uluslararası bir mutabakatı ortaya koymaktadır." ifadelerini kullanan Çelik, şöyle devam etti:
"Dünya milletleri BM Genel Kurulu'nda İsrail'i mahkûm ederken, buna karşı çıkanlar kurallara dayalı uluslararası düzenin karşısında konumlanarak siyasi tarihine kara leke olarak geçecek tarihi bir hata yapmıştır."
"BGMK'YA BASKI YAPMALIDIR"
Uluslararası toplumun İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının sonlandırılması için daha somut ve ileri adımlar atması gerektiğine vurgu yapan Çelik, "Filistin Devletinin tanınması yönünde BMGK'ya baskı yapmalıdır.
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