AK Parti’den uluslararası topluma çağrı: Filistin devletinin tanınması yönünde BMGK’ya baskı yapılmalı







"Uluslararası toplumun BM Genel Kurulu'nda Filistin halkına ve iki devletli çözüme güçlü bir şekilde destek vermesi, Ortadoğu ve dünya barışına dair uluslararası bir mutabakatı ortaya koymaktadır." ifadelerini kullanan Çelik, şöyle devam etti: