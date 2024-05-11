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Gazze'de 7 aydır katliam yaşanıyor! Gazzeli müzisyen Fares Anbar A Haber canlı yayınında yaşadıklarını anlattı: Gazze’de yaşananları anlatmak için 2 yıl bile yetmez

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 11.05.2024 22:11
7 Ekim gününden bu yana bombardıman altında olan Gazze Şeridi'nde katil İsrail’in amacı suçsuz, günahsız halkı, çocukları ve kadınları yeryüzünden silmek. Dünyanın gözleri önünde insanlık suçu işlenmeye devam ediyor. Öte yandan siyonist İsrail hafta başında Gazze şeridinin güneyinde bulunan Refah sınır kapısını ele geçirdikten sonra Refah kent merkezine doğru ilerlemeye başladı. Gazze’de yaşanan zulmü anlatmak üzere Gazzeli Müzisyen Fares Anbar A Haber’de yayınlanan Satır Arası programına katıldı. Anbar canlı yayından “Gazze’de yaşananları anlatmak için 2 yıl bile yetmez” diyerek oradaki zulmü anlattı.
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