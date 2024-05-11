Beyoğlu’nda sabah araçlarını görenler şoke oldu! 11 aracın lastiği patlatıldı polis harekete geçti

"KALDIRIMA PARK EDİLİYOR DİYE OLABİLİR"

Daha önce de arabasının çizildiğini iddia eden Ramazan Gülmez, "Bir ay falan oluyor bizim araba burada duruyordu. Yan tarafından anahtar ile komple çizmişler. Şu anda da gördüğünüz gibi milletin arabasının tekerini patlatmışlar. Kasten yapılan bir şey bu zaten, vatandaşa yazık günah. Kimin yaptığına şu anda bir şey söyleyemiyorum ama yapan insan bu mahalleden herhangi birisidir yani muhakkak. Kaldırıma park ediyorlar diye olabilir" dedi.