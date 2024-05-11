11 Mayıs 2024, Cumartesi
Beyoğlu'nda sabah araçlarını görenler şoke oldu! 11 aracın lastiği patlatıldı polis harekete geçti
Beyoğlu'nda sabah vatandaşlar araçlarını görünce adeta şoke oldu. Gece saatlerinde bir şüpheli, kaldırım üzerinde park halindeki 11 aracın lastiğini bıçakla patlatarak kayıplara karıştı. Durumdan şikayetçi olan vatandaşlardan biri duruma 'Kasten yapılan bir şey bu zaten, vatandaşa yazık günah' şeklinde tepki gösterdi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Giriş Tarihi: 11.05.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 09:44
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