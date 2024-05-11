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Beyoğlu'nda sabah araçlarını görenler şoke oldu! 11 aracın lastiği patlatıldı polis harekete geçti

Beyoğlu'nda sabah vatandaşlar araçlarını görünce adeta şoke oldu. Gece saatlerinde bir şüpheli, kaldırım üzerinde park halindeki 11 aracın lastiğini bıçakla patlatarak kayıplara karıştı. Durumdan şikayetçi olan vatandaşlardan biri duruma 'Kasten yapılan bir şey bu zaten, vatandaşa yazık günah' şeklinde tepki gösterdi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 11.05.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 09:44
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Beyoğlu’nda sabah araçlarını görenler şoke oldu! 11 aracın lastiği patlatıldı polis harekete geçti
Olay, dün 02.30 saatlerinde, Kaptanpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sokağın başından sonuna kadar kaldırımda park halinde bulunan 11 aracın lastiğini bıçakla patlatarak kaçtı.
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Beyoğlu’nda sabah araçlarını görenler şoke oldu! 11 aracın lastiği patlatıldı polis harekete geçti
Sabah saatlerinde araçlarının başına gelince lastiklerinin patlak olduğunu gören sürücüler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, sokağa şerit çekerek olay yerinde incelemelerde bulundu. 11 aracın tekerinin aynı şekilde bıçakla patlatıldığı tespit edildi.
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Beyoğlu’nda sabah araçlarını görenler şoke oldu! 11 aracın lastiği patlatıldı polis harekete geçti

Çevredeki güvenlik kameralarını izledikten sonra lastikleri bir kişinin patlattığını tespit eden polis, eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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Beyoğlu’nda sabah araçlarını görenler şoke oldu! 11 aracın lastiği patlatıldı polis harekete geçti

"KALDIRIMA PARK EDİLİYOR DİYE OLABİLİR"

Daha önce de arabasının çizildiğini iddia eden Ramazan Gülmez, "Bir ay falan oluyor bizim araba burada duruyordu. Yan tarafından anahtar ile komple çizmişler. Şu anda da gördüğünüz gibi milletin arabasının tekerini patlatmışlar. Kasten yapılan bir şey bu zaten, vatandaşa yazık günah. Kimin yaptığına şu anda bir şey söyleyemiyorum ama yapan insan bu mahalleden herhangi birisidir yani muhakkak. Kaldırıma park ediyorlar diye olabilir" dedi.

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Beyoğlu’nda sabah araçlarını görenler şoke oldu! 11 aracın lastiği patlatıldı polis harekete geçti

"ŞAKA YAPIYORLAR SANDIM"

Lastiği patlatılan araçlardan birinin sahibi olan Eren Arslan; "20 senedir bu mahalledeyim herhangi bir sıkıntı olmamıştı. Sabah saatlerinde telefonum çaldı, mahalleden burada top oynayan çocuklardan birisi aradı.