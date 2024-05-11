Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor mu? Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Gözler Olimpiyat'ta kulaklar Kadıköy'de...
Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında haftalardır süren şampiyonluk yarışı yarın oynanacak maçlarla son bulabilir. Galatasaray deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçını kazanır ve Fenerbahçe evinde ağırlayacağı Kayserispor'a puan kaybederse sarı kırmızılılar ligde 24. kez şampiyonluğunu ilan edecek. İşte kritik maçların muhtemel 11'leri...
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
EN YAKIN TAKİPÇİSİNİN 6 PUAN ÖNÜNDE
Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren lider Galatasaray, ligin geride kalan 35 maçlık bölümünde 31 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 96 puan topladı. Puan cetvelinde 15. sırada bulunan VavaCars Fatih Karagümrük'ün ise 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 37 puanı bulunuyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan maçı sarı-kırmızılılar 1-0 kazanmıştı.
KARAGÜMRÜK KUPADA ELEDİ
Ayrıca Fatih Karagümrük, bu sezon RAMS Park'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek, sarı-kırmızılıları kupadan elemişti.
BİTİME İKİ HAFTA KALA ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR
Galatasaray, bu hafta yapılacak maçların sonucuna göre Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşabilir.
Ligin bitimine 3 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde olan sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük karşılaşmasından 3 puanla ayrılması halinde şampiyonluk için Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Sarı-lacivertlilerin yenilmesi halinde Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yetecek.
Fenerbahçe'nin olası beraberliğinde de Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında alacağı galibiyetle şampiyonluğa ulaşabilecek.
SÜPER LİG'DE 23 MAÇTIR YENİLMİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 23 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.
Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 23 lig maçında 21 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
7 OYUNCU KART SINIRINDA
Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda 37. haftadaki Fenerbahçe maçında yer alamayacak.
Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük maçına tam kadro çıkacak.
GALATASARAY, SON 5 LİG MAÇINDA 18 GOL ATTI
Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçında 18 gol kaydetti.
Galatasaray, ligde EMS Yapı Sivasspor'a 6, Corendon Alanyaspor ve Siltaş Yapı Pendikspor'a 4'er, Yukatel Adana Demirspor'a 3 ve Hatayspor'a 1 gol attı.
Sarı-kırmızılılar, ligde 35 maçta ise 86 kez fileleri havalandırdı.
ICARDİ SERİYE DEVAM ETMEK İSTİYOR
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi, gol krallığındaki zirvedeki yerini korumak istiyor.
Üst üste son 7 lig maçında 9 kez fileleri havalandıran Icardi, toplamda 23 gole ulaşarak gol krallığında zirvede yer alıyor. Arjantinli santrfor, bu sezon takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı.
Icardi, Fatih Karagümrük mücadelesinde de takımının gol umudu olacak.
FATİH KARAGÜMRÜK LİGDEKİ SON 3 MAÇINDAN 7 PUAN ÇIKARDI
Ligde kümede kalma mücadelesi veren Fatih Karagümrük, son 3 maçta 7 puan topladı.
Geçen hafta konuk olduğu Kayserispor'la 2-2 berabere kalan Fatih Karagümrük, Bitexen Antalyaspor'u evinde 4-1 ve İstanbulspor'u da deplasmanda 2-1 mağlup etti.
FENERBAHÇE İÇİN YA TAMAM YA DEVAM MAÇI
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'u konuk edecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
Ligde oynadığı son 3 müsabakada 2 beraberlik yaşayarak 4 puan yitiren sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 90 puanla 2. sırada giriyor.
KANARYA'DA 4 EKSİK
Fenerbahçe, Kayserispor maçında 4 oyuncusundan faydalanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Mert Müldür'ün yanı sıra sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Bright Osayi-Samuel, müsabakada forma giyemeyecek.
6 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder, Edin Dzeko, Rodrigo Becao, Dusan Tadic, Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisinde takımlarını yalnız bırakacak.
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