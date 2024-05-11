Süper Lig’de şampiyonluk düğümü çözülüyor mu? Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Gözler Olimpiyat’ta kulaklar Kadıköy’de...

KARAGÜMRÜK KUPADA ELEDİ

Ayrıca Fatih Karagümrük, bu sezon RAMS Park'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek, sarı-kırmızılıları kupadan elemişti.

BİTİME İKİ HAFTA KALA ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR

Galatasaray, bu hafta yapılacak maçların sonucuna göre Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşabilir.

Ligin bitimine 3 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde olan sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük karşılaşmasından 3 puanla ayrılması halinde şampiyonluk için Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Sarı-lacivertlilerin yenilmesi halinde Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yetecek.

Fenerbahçe'nin olası beraberliğinde de Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında alacağı galibiyetle şampiyonluğa ulaşabilecek.