Tekerlekli Sandalye Tenis Dünya Takımlar Şampiyonası’nda Milli Takım ikinci oldu

Başkan Cengiz Durmuş, AA muhabirine, ikinci oldukları için sevinç ve hüznü bir arada yaşadıklarını belirtti. Sporcuları ve antrenörleri başarısından dolayı kutlayan Durmuş, şunları söyledi:

"Bugün kendi evimizde, sahamızda, seyircimiz önünde Tekerlekli Sandalye Dünya Şampiyonası'na ev sahibi olmamız gerekçesiyle davetle katılmış olduğumuz bir turnuvada dünyanın en iyilerini yenerek geldik ve bugün finalde de 2-1 yenildik. Yani hakikaten şampiyonluğu hak etmiş bir takım olarak çok güzel iş başardık. Çocuklarımızın bu işi yapacaklarına her zaman inancımız tamdır. Hedefimiz zaten hep en iyi olmaktır. Türkiye bunu yapabilecek güçte ve sporcularımız bu inançla çalışıyorlar. Hedefimize, dünyanın en iyisi olabilmeye adım adım ilerliyoruz."