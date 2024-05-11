Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeniden "başkan adayı" olacağını açıkladı

YENİDEN GÖZDEN GEÇİRDİ

Daha önce yaptığım bazı açıklamalarda "önümüzdeki genel kurulumuzda aday olmayacağımı" ifade etmiştim. Ancak, yine aynı ifadelerimin devamında "olağanüstü bir durum olması halinde ise düşüncemi tekrar gözden geçirebileceğimi" de söylemiştim.

Bilindiği üzere, bizden önceki dönemi de içine alacak şekilde, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak son 20 yılda camiamızın sistematik ve artan bir şekilde hem saha içinde, hem de saha dışında saldırılara maruz kaldığı aşikardır.