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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeniden "başkan adayı" olacağını açıkladı

ahaber.com.tr Mehmet Zeyrek
Giriş Tarihi: 11.05.2024 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeniden başkan adayı olacağını açıkladı

Son dakika haberleri... Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Olağan Seçimli Genel Kurul'da yeniden aday olacağını açıkladı. Saadettin Saran'ın Ali Koç lehine adaylıktan çekildiği öğrenildi.

Başkanlık seçimine hazırlanan Fenerbahçe'de meraklan beklenen haber geldi. Başkan Ali Koç, Olağan Seçimli Genel Kurul'da yeniden aday olacağını duyurdu.

"Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurulu'na ilişkin görüşlerimi ifade etmek istiyorum." diyen Ali Koç, "Öncelikle, Olağan Seçimli Genel Kurulumuzda başkan adayı olmak için adım atan, bu sürecin ilk gününden itibaren ciddiyetle çalışan, Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda söylem ve yaklaşımlarda bulunan, her adımını saygı çerçevesinde son derece şeffaf ve yapıcı bir şekilde atan Sayın Sadettin Saran ve ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarına şöyle devam etti:

"Kendileri ile bugün gerçekleştirdiğimiz toplantının Fenerbahçe'mizin geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olacağını düşünüyorum. Çok çeşitli konularda faydalı fikir alışverişlerinde bulunduk ve ortak paydamız olan Fenerbahçe sevdamız ile ilgili gerekli istişareleri yaptık.

YENİDEN GÖZDEN GEÇİRDİ

Daha önce yaptığım bazı açıklamalarda "önümüzdeki genel kurulumuzda aday olmayacağımı" ifade etmiştim. Ancak, yine aynı ifadelerimin devamında "olağanüstü bir durum olması halinde ise düşüncemi tekrar gözden geçirebileceğimi" de söylemiştim.

Bilindiği üzere, bizden önceki dönemi de içine alacak şekilde, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak son 20 yılda camiamızın sistematik ve artan bir şekilde hem saha içinde, hem de saha dışında saldırılara maruz kaldığı aşikardır.

MÜCEDALEYE DEVAM MESAJI

Camia olarak, tüm bu saldırılara 3 Temmuz 2011'de ve 4 Nisan 2015'te olduğu gibi duruş koymaya ve mücadele etmeye devam etmekteyiz. Kulübümüzün aydınlık yarınlara kavuşması için başlattığımız mücadelenin kararlılıkla devam etmesi gerekmektedir.

Bundan sonraki adımlarda da, Türk futbolunun içinde bulunduğu bataklık ve organize kötülükler karşısında camia olarak topyekün mücadele etmemiz gerekmektedir.

Bu doğrultuda, kesin tarihi önümüzdeki hafta kulübümüz tarafından açıklanacak olan Genel Kurulumuzda aday olma kararı aldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım."

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