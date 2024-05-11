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Kuzey Irak'ta PKK'ya darbe! 2 terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2024 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
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Kuzey Irak’ta PKK’ya darbe! 2 terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında Irak'ın kuzeyinde yer alan Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristin SİHA ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Hain terör örgütleri ile mücadele sürüyor. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden çalışmalar ile hain teröristlere geçit verilmezken havadan ve karadan sürdürülen operasyonlar ile teröre darbe üstüne darbe vuruluyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Ara, Bul, Yok Et! Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarına azim ve kararlılıkla devam edecek.'

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