Kuzey Irak’ta PKK’ya darbe! 2 terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Ara, Bul, Yok Et! Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarına azim ve kararlılıkla devam edecek.'