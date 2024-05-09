Emekliye %38'lik zam ortaya çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya maaş tablosu A'dan Z'ye hesaplandı! 10.000, 11.500, 13,250 TL alana...

Milyonlarca emekli ve memur, yılın ikinci zam oranını merakla beklerken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın ikinci enflasyon raporu da kamuoyuna sunuldu. Bu rapor emeklilerin Ocak zam tahminlerini de şekillendirecek nitelikte. Ayrıca Aralık ile Mayıs arasındaki dönemdeki enflasyon oranı yüzde 18.72 olarak belirlendi. Peki emekli 2025 Ocak'ta ne kadar zam alacak?