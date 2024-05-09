Emekliye %38'lik zam ortaya çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya maaş tablosu A'dan Z'ye hesaplandı! 10.000, 11.500, 13,250 TL alana...
Milyonlarca emekli ve memur, yılın ikinci zam oranını merakla beklerken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın ikinci enflasyon raporu da kamuoyuna sunuldu.
Bu rapor emeklilerin Ocak zam tahminlerini de şekillendirecek nitelikte. Ayrıca Aralık ile Mayıs arasındaki dönemdeki enflasyon oranı yüzde 18.72 olarak belirlendi. Peki emekli 2025 Ocak'ta ne kadar zam alacak?
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 09.05.2024
11:26 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
11:46
Ocak ayında yüzde 37.57 olarak belirlenen 6 aylık enflasyon oranı refah payıyla birlikte yüzde 49.25'e ulaşarak tüm memurlar ve emekliler için zam oranlarını şekillendirmişti. Bu zam kararının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 11.68 puanlık refah payı eklenmişti. Ancak 9 Mayıs Perşembe günü TCMB'nin 2024-II Enflasyon Raporu'nun tanıtımı yapıldı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın sunumuyla duyurulan raporda, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38 olarak açıklandı. Bu raporla birlikte, emeklilerin 2025 Ocak zammına ilişkin tahmini hesaplama tablosu açığa çıktı. İşte A'dan Z'ye emeklinin yıl sonu zamlı maaşları...
2024 SONUNDA ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 38
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, bu yılın ikinci enflasyon raporunu tanıttığı toplantıda açıklamalarda bulundu.
Karahan,
"2024 yıl sonu enflasyon tahminimizi, 2 puanlık bir güncellemeyle yüzde 38'e revize ettik." şeklinde konuştu.
EMEKLİYE DESTEK YAĞACAK!
Mayıs ayı, emekliler için heyecan verici yeniliklerle dolu. Çalışma ve Aile Bakanlıklarının ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucunda, emeklilere özel
"Emekli Kart" uygulaması hayata geçiriliyor. Bu kart sayesinde emekliler, aylık maaşlarını ve çeşitli sosyal destekleri tek bir noktadan yönetebilecekler. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yönetiminde olacak kart, nakit desteği de içerecek ve emekliler bu desteği istedikleri yerde harcama özgürlüğüne sahip olacaklar.
Mayıs Ayında Sunulacak Desteklerin Detayları
Mayıs destek paketi, emekliler başta olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerine yönelik bir dizi kolaylık sağlıyor. İşte sunulan destekler ve detayları:
🔸Belediye Hizmetleri
🔸Enerji Destekleri 🔸Ulaşım Destekleri 🔸Finans Destekleri 🔸Konut ve Kira Destekleri 🔸Tatil ve Konaklama Destekleri
İŞTE A'DAN Z'YE EMEKLİYE OCAKTA ZAMLI MAAŞLAR
Yüzde 38'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre emeklinin 2025 Ocak zam hesaplaması şu şekildedir:
10000 TL -> 13800 TL
10100 TL -> 13938 TL