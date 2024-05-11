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Son dakika haberi: Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2024 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
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Son dakika haberi: Kayserispor’un uçağına yıldırım isabet etti

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Kayserispor'un uçağına kalkış esnasında yıldırım isabet etti. Uçak Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'ye konuk olacak Kayserispor'da futbolcuları taşıyan uçakta korku dolu anlar yaşandığı ortaya çıktı. Fenerbahçe'ye konuk olacak sarı-kırmızılıları taşıyan uçağa yıldırım isabet ettiği belirtildi.

Kayserispor'da futbolcuları taşıyan uçağın Kayseri'ye zorunlu iniş yaptığı aktarıldı. Kayserispor'da kafilenin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Futbolcular ve teknik heyetin şu anda havaalanında beklediği belirtildi.

"OYUNCULARIMIZIN DURUMU İYİ"

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç yaşanan olayın ardından bir paylaşımda bulundu. Kafilenin durumunun iyi olduğunu belirten Samet Koç şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe takımı ile karşılaşacak Kayserispor'umuzun İstanbul seferini yapan uçağına 2 kez yıldırım isabet etti, Erkilet havalimanına dönen uçakta test süreçleri devam etmektedir. Oyuncularımızın durumu iyi ve kafilemiz havalimanında seferin yeniden düzenlenmesini beklemektedir. Camiamıza büyük geçmiş olsun." dedi.

TFF: GEÇMİŞ OLSUN KAYSERİSPOR

Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor için bir geçmiş olsun mesajı paylaştı. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'u İstanbul'a taşıyan uçağa 2 kez yıldırım isabet etmesinin ardından tüm kafilenin Erkilet Havalimanı'na sağ salim dönmüş olmasından ötürü memnuniyet duyuyor, sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendiğimiz Mondihome Kayserispor kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kayserispor’un uçağına yıldırım isabet etti!Kayserispor’un uçağına yıldırım isabet etti! KAYSERİSPOR'UN UÇAĞINA YILDIRIM İSABET ETTİ!

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