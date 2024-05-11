Son dakika haberi: Kayserispor’un uçağına yıldırım isabet etti

"OYUNCULARIMIZIN DURUMU İYİ"

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç yaşanan olayın ardından bir paylaşımda bulundu. Kafilenin durumunun iyi olduğunu belirten Samet Koç şu ifadeleri kullandı:

Değerli kamuoyu;

Fenerbahçe takımı ile karşılaşacak Kayserispor'umuzun İstanbul seferini yapan uçağına 2 kez yıldırım isabet etti, Erkilet havalimanına dönen uçakta test süreçleri devam etmektedir. Oyuncularımızın durumu iyi ve kafilemiz havalimanında seferin yeniden… — Samet KOÇ (@bsametkoc) May 11, 2024

"Fenerbahçe takımı ile karşılaşacak Kayserispor'umuzun İstanbul seferini yapan uçağına 2 kez yıldırım isabet etti, Erkilet havalimanına dönen uçakta test süreçleri devam etmektedir. Oyuncularımızın durumu iyi ve kafilemiz havalimanında seferin yeniden düzenlenmesini beklemektedir. Camiamıza büyük geçmiş olsun." dedi.