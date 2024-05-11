Emniyet şeridindeki vince minibüs çarptı! Arkadan gelen araç ise minibüsün altında kaldı

Hasdal - Kemerburgaz Yolu Alibeyköy istikametininde Ayhan Buyuran'ın kullandığı 34 CVY 351 plakalı sepetli vinç arıza yaptı. Vinç şoförü, aracı emniyet şeridine çekti. Bu sırada aynı istikametteki İsmail Çetin kontrolündeki 34 UD 3806 plakalı, yabancı turistleri taşıyan minibüs, emniyet şeridindeki vince çarptı. Ardından Muhittin Önay idaresindeki 06 HM 169 plakalı otomobil de minibüse çarparak altına girdi. Kazada, minibüsteki iki turist ile vinç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 3 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle Alibeyköy yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

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