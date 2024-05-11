Okul müdürü İbrahim Oktugan’ın son görüntüleri ortaya çıktı! İşte kan donduran saldırı anı

Okul müdürünü öldüren Y.K; silahı 10 bin liraya 4 Mayıs'ta Gaziosmanpaşa'da Mehmet K. adlı bir kişiden aldığını belirterek; "Kimseye bir şey söylemeden hızlı bir şekilde müdürün odasına geçtim. Amacım ayaklarından vurmaktı ama bir anda kolunu havaya kaldırınca bana vuracağını düşünerek koluna doğru ateş ettim.