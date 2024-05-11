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Okul müdürü İbrahim Oktugan'ın son görüntüleri ortaya çıktı! İşte kan donduran saldırı anı

İstanbul Eyüpsultan'da okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'ı (74) 7 Mayıs günü silahla vurarak öldüren lise öğrencisi Y.K. (17) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde koşar adımlarla müdürün odasına giren öğrencinin saniyeler içinde aynı şekilde koşup çıktığı görülüyor. Yaralı halde odasından çıkan müdürün yere oturup yardım istediği son anlar yer alıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2024 08:23 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 08:24
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Okul müdürü İbrahim Oktugan’ın son görüntüleri ortaya çıktı! İşte kan donduran saldırı anı

Okul müdürünü öldüren Y.K; silahı 10 bin liraya 4 Mayıs'ta Gaziosmanpaşa'da Mehmet K. adlı bir kişiden aldığını belirterek; "Kimseye bir şey söylemeden hızlı bir şekilde müdürün odasına geçtim. Amacım ayaklarından vurmaktı ama bir anda kolunu havaya kaldırınca bana vuracağını düşünerek koluna doğru ateş ettim.

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Okul müdürü İbrahim Oktugan’ın son görüntüleri ortaya çıktı! İşte kan donduran saldırı anı

2 mermim vardı, 2'si de karnına geldi. Bana saldıracağını düşünerek ateş ettim. Benim amacım öldürmek değildi, dövmekti. Eve geçtim ve börek götürdüm. Üzerimi değiştirdim. Bir süre sonra da silahı ve telefonumu Alibeyköy Barajı'na attım" ifadelerini kullandı.

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Okul müdürü İbrahim Oktugan’ın son görüntüleri ortaya çıktı! İşte kan donduran saldırı anı

SİLAHI SATAN ARANIYOR
Öte yandan; savcılık talimatı doğrultusunda çocuğun silahı satın alan kişinin tespit ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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Okul müdürü İbrahim Oktugan’ın son görüntüleri ortaya çıktı! İşte kan donduran saldırı anı
İbrahim Oktugan'ın yaşamını yitirdiği saldırıya toplumun her kesiminden olduğu gibi bilhassa meslektaşlarından büyük tepki var... Eğitimde şiddete karşı tepkilerini dile getirmek isteyen 10 eğitim sendikasına üye öğretmenler, dün bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.
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Okul müdürü İbrahim Oktugan’ın son görüntüleri ortaya çıktı! İşte kan donduran saldırı anı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) grev nedeniyle okulların tatil edilmeyeceğini açıklamasa da öğretmenlerin okula gelmeyeceğini öğrenen veliler, çocuklarını okula göndermedi.