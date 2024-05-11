İstanbul’da sağanak yağış alarmı! Meteoroloji’den üst üste uyarılar geliyor! Hafta sonu dışarı çıkacaklar dikkat...

SICAKLIKLAR 6 DERECE DAHA DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı yağışlı hava ile birlikte batı kesimlerden başlayarak, iç ve kuzey kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak. Rüzgarın kuzey ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat), İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (70-100 km/saat) esmesi bekleniyor.

SAĞANAK O İLLERİ DE VURACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren doğu kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Elazığ ve Malatya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.