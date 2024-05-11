İstanbul'da sağanak yağış alarmı! Meteoroloji'den üst üste uyarılar geliyor! Hafta sonu dışarı çıkacaklar dikkat...
Hava sıcaklıkları düşüşe geçerken çok sayıda ilde sağanak yağış etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin haritalarında başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi. Diğer yandan toz taşınımı ve kuvvetli fırtınaya yönelik vatandaşlar uyarıldı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından her gün yenilenen 5 günlük hava tahmin haritaları güncellendi. Haritalarda başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı görüldü.
İSTANBUL'A SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Kocaeli ve Yalova illerimizde yerel kuvvetli (20-40 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
SICAKLIKLAR 6 DERECE DAHA DÜŞECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı yağışlı hava ile birlikte batı kesimlerden başlayarak, iç ve kuzey kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak. Rüzgarın kuzey ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat), İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (70-100 km/saat) esmesi bekleniyor.
SAĞANAK O İLLERİ DE VURACAK
Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren doğu kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Elazığ ve Malatya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMINA DİKKAT
Cumartesi günü Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olması beklenen toz taşınımının 12.05.2024 Pazar sabah saatlerinden itibaren yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.
Toz taşınımının Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'da orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli, diğer yerlerde hafif zaman zaman orta kuvvette olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, yağış anında çamur şeklinde yağış ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması için meteorolojik değerlendirme yayınlanmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırlayacağı hava tahmin raporlarının ve meteorolojik uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.
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