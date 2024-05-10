Fenerbahçe'de teknik direktör çıkartması! Liste belli oldu: Kupa garanti

Trendyol Süper Lig'in kısa bir süre sonra sona erecek olmasının ardından kulüpler transfer çalışmalarına hız verecek. Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesine giren ve son 3 haftaya rakibinin 6 puan gerisinde ikinci sırada giren Fenerbahçe'de ise teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği pamuk ipliğinde. Yaz döneminde birçok yıldız oyuncunun gündemde olması beklenirken, teknik direktörler de yeni takımlarında göreve başlamak için hazırlıklarını sürdürüyor. Peki Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 10.05.2024 14:23 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 14:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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