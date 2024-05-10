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Fenerbahçe'de teknik direktör çıkartması! Liste belli oldu: Kupa garanti

Trendyol Süper Lig'in kısa bir süre sonra sona erecek olmasının ardından kulüpler transfer çalışmalarına hız verecek. Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesine giren ve son 3 haftaya rakibinin 6 puan gerisinde ikinci sırada giren Fenerbahçe'de ise teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği pamuk ipliğinde. Yaz döneminde birçok yıldız oyuncunun gündemde olması beklenirken, teknik direktörler de yeni takımlarında göreve başlamak için hazırlıklarını sürdürüyor. Peki Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 14:23 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 14:23
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Fenerbahçe’de teknik direktör çıkartması! Liste belli oldu: Kupa garanti

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği belirsizliğini korurken, takımın performansındaki düşüş taraftarların tepkisine neden oluyor. Yapılan yüksek bonservis harcamaları ve dünya çapındaki oyunculara ödenen milyonlarca euro maaşın beklenen sonucu vermemesi, taraftarların endişelerini artırıyor. Son olarak Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de, taraftarlar deneyimli antrenörün görevini bırakması yönünde taleplerini dile getiriyor. Peki Fenerbahçe'de hangi teknik adamların isimleri konuşuluyor?

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Fenerbahçe’de teknik direktör çıkartması! Liste belli oldu: Kupa garanti

AYKUT KOCAMAN

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadele, golsüz beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin lider Galatasaray'a olan puan farkı 6'ya çıktı ve şampiyonluk umutları zora girdi. Maçın dikkat çeken detaylarından biri, Sarı-lacivertli takımın efsane isimlerinden Aykut Kocaman'ın tribünde olmasıydı.

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Fenerbahçe’de teknik direktör çıkartması! Liste belli oldu: Kupa garanti

Kocaman'ın varlığı, gelecek sezon Fenerbahçe'nin başına geçebileceği spekülasyonlarını beraberinde getirdi. Kocaman'ın takımın başına geçip geçmeyeceği merak konusu olurken, Kanarya'nın şampiyonluk umutlarındaki belirsizlikler de devam ediyor.

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Fenerbahçe’de teknik direktör çıkartması! Liste belli oldu: Kupa garanti

PORTEKİZLİ MENAJER JOSE MOURİNHO

Fenerbahçe'nin yöneticileri, Jose Mourinho'nun menajeriyle iletişime geçerek bir görüşme talep etti. Mourinho, randevuyu kabul ederse gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında dünya çapında bir antrenör olabilir. İngiliz devi Manchester United ise Erik ten Hag'la yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe’de teknik direktör çıkartması! Liste belli oldu: Kupa garanti

Ancak İngiliz basını, Mourinho'nun eski kulübüne geri dönmek istediğini iddia etse de Manchester United yönetiminin Portekizli teknik adamı düşünmediği bilgisi de haberde yer aldı.