Yunan medyasında gündem Erdoğan-Miçotakis görüşmesi! Zirve öncesi Türkiye mesajı: Ortak çözüm için mahkumuz...

BU ZİRVEDE ALDATMACA YOK!

Yunan gazetesi Ta Nea, Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesi için "Aldatmaya olmayan 5. Zirve" başlığını kullanırken iki lider arasındaki geçmiş temaslar dolayısıyla Yunanistan ve Türkiye ilişkilerinin seviye atladığını belirtti. Miçotakis'in Türkiye'ye "düşük beklentilerle" geldiğini vurgulayan Ta Nea, Yunanistan'ın Kariye Camii'nin açılmasından duyduğu rahatsızlığa da dikkat çekti.

YILDIRIM GÖRÜŞME

Bir diğer Yunan gazetesi To Vima ise Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesi hakkında "Yıldırım görüşmesi" başlığını kullanırken görüşmenin beş saat sürmesinin beklendiğine dikkat çekti.