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Yunan medyasında gündem Erdoğan-Miçotakis görüşmesi! Zirve öncesi Türkiye mesajı: Ortak çözüm için mahkumuz...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2024 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
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Yunan medyasında gündem Erdoğan-Miçotakis görüşmesi! Zirve öncesi Türkiye mesajı: Ortak çözüm için mahkumuz...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 13 Mayıs tariginde Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Ankara'da görüşecek. Yunan medyasının büyük ilgi gösterdiği ziyaret öncesi Miçotakis Yunan medyasına verdiği röportajda Coğrafya bizi ortak çözümler bulmaya mahkum ediyor. Türk-Yunan ilişkileri daha sakin sulara girmiş gibi görünüyor” şeklinde konuştu. İşte detaylar...

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 13 Mayıs'ta Türkiye'ye yapacağı ziyaret ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme Yunan basınına damga vurdu. Öte yandan Miçotakis ise Yunan medyasına Ankara ziyareti hakkında konuştu.

"COĞRAFYA BİZİ ORTAK ÇÖZÜMLERE ZORLUYOR"

Miçotakis, "Coğrafya bizi ortak çözümler bulmaya mahkum ediyor. Türk-Yunan ilişkileri daha sakin sulara girmiş gibi görünüyor" dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

GÖRÜŞMEDE GÜNDEM KARİYE CAMİİ

Kariye Camii'nin 79 yıl sonra yeniden ibadete açılması hakkında konuşan Miçotakis, Türkiye'nin adımını "gereksiz ve provokatif" olarak davranırken Başkan Erdoğan'a kararın geri alınmasının mümkün olup olmadığını soracağını söylerken Türkyie ile Yunanistan ilişkilerinin olumlu iklimde devam etmesinin önemine de dikkat çekti.

BU ZİRVEDE ALDATMACA YOK!

Yunan gazetesi Ta Nea, Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesi için "Aldatmaya olmayan 5. Zirve" başlığını kullanırken iki lider arasındaki geçmiş temaslar dolayısıyla Yunanistan ve Türkiye ilişkilerinin seviye atladığını belirtti. Miçotakis'in Türkiye'ye "düşük beklentilerle" geldiğini vurgulayan Ta Nea, Yunanistan'ın Kariye Camii'nin açılmasından duyduğu rahatsızlığa da dikkat çekti.

YILDIRIM GÖRÜŞME

Bir diğer Yunan gazetesi To Vima ise Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesi hakkında "Yıldırım görüşmesi" başlığını kullanırken görüşmenin beş saat sürmesinin beklendiğine dikkat çekti.

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