Bağırsakları çalıştıran süper besin! Kabızlığı olan 3 tane tüketsin!

Kardiyovasküler sağlığı destekler: Kuru erik, potasyum içeriğiyle bilinir. Potasyum, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabilir ve kardiyovasküler sağlığı destekleyebilir.

Kemik sağlığını destekler: Kuru erik, kalsiyum ve fosfor gibi mineral açısından zengindir. Bu mineraller, kemik sağlığını destekleyebilir ve kemik yoğunluğunu artırabilir.

İyi bir enerji kaynağıdır: Kuru erik, doğal olarak yüksek bir enerji kaynağıdır ve egzersiz öncesi veya yoğun aktiviteler sırasında enerji seviyelerini artırabilir.