10 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Proje okulları atama sonuç sorgulama 10 Mayıs 2024 | MEBBİS proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak? "personel.meb.gov.tr"

Proje okulları atama sonuç sorgulama 10 Mayıs 2024 | MEBBİS proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak? "personel.meb.gov.tr"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre, proje okullarına yapılacak öğretmen atama sonuçları 10 Mayıs 2024 Cuma günü açıklanacak. Bu sonuçlar, atama sürecine katılan öğretmen adayları ve eğitim camiası tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Proje okullarında görev alacak öğretmenlerin belirlenmesi, eğitim kalitesinin artırılması ve öğrencilerin nitelikli bir eğitim alma hedefine önemli bir katkı sağlayacak.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 07:06 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 07:06
  • 1
  • 6
Proje okulları atama sonuç sorgulama 10 Mayıs 2024 | MEBBİS proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak? personel.meb.gov.tr

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yapılan öğretmen atamasına ilişkin kılavuzun yayımlanması, eğitim camiasında heyecanla karşılandı. Öğretmen adayları ve eğitim sektörü temsilcileri, atama sürecinin detaylarını öğrenmek ve sonuçları görmek için sabırsızlanıyor. MEBBİS (personel.meb.gov.tr) üzerinden proje okulları öğretmen atama sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı ise merak konusu oldu. İşte detaylar...

  • 2
  • 6
Proje okulları atama sonuç sorgulama 10 Mayıs 2024 | MEBBİS proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak? personel.meb.gov.tr

Başvuru Kontrolü ve Düzeltmeler

Başvuruların tamamlanmasının ardından, başvuru yapan adaylar, Elektronik Başvuru Formu'nda yer alacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı gibi bilgilerini kontrol etmek için MEBBİS e-Personel Modülü'nden (Özlük) bilgi alabilirler.

  • 3
  • 6
Proje okulları atama sonuç sorgulama 10 Mayıs 2024 | MEBBİS proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak? personel.meb.gov.tr

Eksik veya yanlış bilgilerin düzeltilmesi için belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, İlçe ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerine başvurabilirler.

  • 4
  • 6
Proje okulları atama sonuç sorgulama 10 Mayıs 2024 | MEBBİS proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak? personel.meb.gov.tr

Onay Süreci ve Sonuçların Duyurulması

Başvurular, 7 Mayıs'ta İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylandıktan sonra, sonuçlar 10 Mayıs'ta "personel.meb.gov.tr" adresinde duyurulacak.

  • 5
  • 6
Proje okulları atama sonuç sorgulama 10 Mayıs 2024 | MEBBİS proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak? personel.meb.gov.tr

Atama İşlemleri ve Başlangıç Tarihi

Atama yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri ise 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek.