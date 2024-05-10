Proje okulları atama sonuç sorgulama 10 Mayıs 2024 | MEBBİS proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak? "personel.meb.gov.tr"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre, proje okullarına yapılacak öğretmen atama sonuçları 10 Mayıs 2024 Cuma günü açıklanacak. Bu sonuçlar, atama sürecine katılan öğretmen adayları ve eğitim camiası tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Proje okullarında görev alacak öğretmenlerin belirlenmesi, eğitim kalitesinin artırılması ve öğrencilerin nitelikli bir eğitim alma hedefine önemli bir katkı sağlayacak.