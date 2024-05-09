En Düşük 39.452 TL Ödenecek! Memura Emekliye Temmuz Zam Oranı Ayyuka Çıktı! Polis, Öğretmen, Hemşire, Jandarma...

En Düşük ve En Yüksek Maaş Beklentileri

Halen 32 bin 860 lira olan en düşük memur maaşı, yapılan zam ve enflasyon farkı hesaplamalarıyla 39 bin 452 ile 39 bin 678 lira arasında bir seviyeye ulaşabilir. Memur emeklileri için de benzer bir artış öngörülüyor; 14 bin 741 lira olan en düşük emekli maaşı, 17 bin 698 ile 17 bin 800 lira arasına çıkabilir.