HaberlerGaleriEn Düşük 39.452 TL Ödenecek! Memura Emekliye Temmuz Zam Oranı Ayyuka Çıktı! Polis, Öğretmen, Hemşire, Jandarma...
En Düşük 39.452 TL Ödenecek! Memura Emekliye Temmuz Zam Oranı Ayyuka Çıktı! Polis, Öğretmen, Hemşire, Jandarma...
Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini açıklamasının ardından milyonlarca memur ve emekli, Temmuz ayı zammı için yeni hesaplar yapmaya başladı. Memurlar ve memur emeklileri, Temmuz ayında yüzde 10 zam ve enflasyon farkıyla karşılaşacaklar. Bu gelişme, çalışanlar ve emekliler arasında maddi hesapların ve beklentilerin şekillenmesine yol açıyor.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024 13:48Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 14:12