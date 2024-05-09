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Haberler Galeri En Düşük 39.452 TL Ödenecek! Memura Emekliye Temmuz Zam Oranı Ayyuka Çıktı! Polis, Öğretmen, Hemşire, Jandarma...

En Düşük 39.452 TL Ödenecek! Memura Emekliye Temmuz Zam Oranı Ayyuka Çıktı! Polis, Öğretmen, Hemşire, Jandarma...

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini açıklamasının ardından milyonlarca memur ve emekli, Temmuz ayı zammı için yeni hesaplar yapmaya başladı. Memurlar ve memur emeklileri, Temmuz ayında yüzde 10 zam ve enflasyon farkıyla karşılaşacaklar. Bu gelişme, çalışanlar ve emekliler arasında maddi hesapların ve beklentilerin şekillenmesine yol açıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024 13:48 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 14:12
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En düşük 41.102 TL ödenecek! Memura emekliye temmuz zam oranı ayyuka çıktı! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerinin açıklanması, milyonlarca memur ve emekliyi Temmuz ayı zamlarına ilişkin yeni hesaplamalara yöneltti. 2024 yılının ikinci çeyreğindeki enflasyon raporunu değerlendiren Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 38'e güncellendiğini belirtti.

Bu tahminler ışığında, memurlar ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 10 zam ile ilk altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden bir enflasyon farkı uygulanacak. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in yazısı...

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En düşük 41.102 TL ödenecek! Memura emekliye temmuz zam oranı ayyuka çıktı! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...

Temmuz Zammı: Memurlar Ne Kadar Alacak?

Memur ve memur emeklileri, Ocak'ta yüzde 49.25 oranında bir artışla maaşlarını almışlardı. Temmuz ayında ise yapılacak yüzde 10'luk zam ve oluşacak enflasyon farkı, özellikle doktor, hemşire, öğretmen ve polis gibi kamu görevlilerinin maaşlarına yansıyacak. İlk dört ayda gerçekleşen yüzde 18.72'lik enflasyon oranı, memurlar için yüzde 3.23'lük bir enflasyon farkı oluşturdu ve böylece yüzde 10'luk zamma ilave edildiğinde toplamda yüzde 13.56'ya ulaşıldı.

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En düşük 41.102 TL ödenecek! Memura emekliye temmuz zam oranı ayyuka çıktı! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...

Yılın İkinci Yarısında Beklenen Enflasyon ve Zam Oranları

Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın ifadesine göre, Mayıs ayında yıllık enflasyonun zirve yapması bekleniyor ve bu zirve yüzde 75-76 seviyelerinde olabilecek. Bu durum, 5 aylık TÜFE'nin yüzde 22.41 ila yüzde 23.11 arasında gerçekleşeceğini gösteriyor.

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En düşük 41.102 TL ödenecek! Memura emekliye temmuz zam oranı ayyuka çıktı! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...

Haziran ayında beklenen yüzde 2.54'lük enflasyon oranıyla birlikte, ilk altı ayın enflasyon oranı yüzde 25.52 ile yüzde 26.24 arasında olabilir. Bu verilere göre, Temmuz ayında memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak zam oranı yüzde 20.06 ila yüzde 20.75 arasında değişebilir.

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En düşük 41.102 TL ödenecek! Memura emekliye temmuz zam oranı ayyuka çıktı! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...

En Düşük ve En Yüksek Maaş Beklentileri

Halen 32 bin 860 lira olan en düşük memur maaşı, yapılan zam ve enflasyon farkı hesaplamalarıyla 39 bin 452 ile 39 bin 678 lira arasında bir seviyeye ulaşabilir. Memur emeklileri için de benzer bir artış öngörülüyor; 14 bin 741 lira olan en düşük emekli maaşı, 17 bin 698 ile 17 bin 800 lira arasına çıkabilir.