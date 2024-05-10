İsrail’in işkence görüntüleri ifşa oldu! Gazze’den getirilen mahkumları çıplak şekilde yatağa bağlıyorlar
İşgalci İsrail Terör Örgütü Gazze'de soykırımına aylardır devam ediyor. 35 bini aşkın sivili vahşice katleden İsrail ordusu esir aldıkları sivillere işkence ediyor. İsrail askerlerinin Sde Teiman cezaevinde Filistinli tutuklulara uyguladığı insanlık dışı muamele ifşa oldu. Gazze sınırından yaklaşık 40 kilometre uzakta bulunan tesis, iki bölüme ayrılmış durumda. Gazze'den gelen yaklaşık 70 Filistinli tutuklunun aşırı fiziksel kısıtlama altında tutulduğu kapalı alanlar ve yaralı tutukluların yataklarına bağlanarak bebek bezleri giydirildiği bir sahra hastanesi.
Filistinli sivillere zevk için işkence yapan soykırımcı İsrail ordusunun yeni yöntemleri ifşa oldu. İsrail'in Negev çölündeki Sde Teiman cezaevinde Filistinli tutuklulara akılalmaz biçimde işkence ettiği ve insanlık dışı muameleye mâruz bıraktığı ortaya çıktı.
CNN International'a konuşan, tesiste çalışmış olan iki yetkilinin ifadelerine göre İsrail askerleri, burada alıkoydukları mahkumlara aylar boyunca vahşi bir şekilde işkencede bulundu. CNN'e konuşan kaynakların anlattıkları dünya basınının gündemine oturdu.
ÇÜRÜME KOKUSU HAKİM
Yetkililerin ifadelerine göre Filistinli mahkumlar, kayışlarla bağlanmış ve gözleri bağlı bir biçimde bezlerle tutuluyor. Tesiste çalışan bir İsraillinin elde ettiği görüntülerde gri eşofmanlı sıra sıra erkeklerin etrafı dikenli tellerle çevrilmiş kağıt inceliğinde şiltelerin üzerinde oturduğu görülüyor.
Tesiste çalışan İsrailli kaynağın CNN'e yaptığı açıklamaya göre tesis çürümüş yaraların kokusu yüzünden ağır bir havaya sahip. Mahkumların birbiriyle konuşması tamamen yasak. Konuşan bir mahkum olması halinde mahkumları susturmaları yönünde kesin bir talimat veriliyor.
ÇIRILÇIPLAK YATALARA BAĞLAYIP…
Buna göre Gazze sınırından yaklaşık 40 kilometre uzakta bulunan tesis, iki bölüme ayrılmış durumda. Gazze'den gelen yaklaşık 70 Filistinli tutuklunun aşırı fiziksel kısıtlama altında tutulduğu kapalı alanlar ve yaralı tutukluların yataklarına bağlanarak bebek bezleri giydirildiği bir sahra hastanesi.
UZUVLARI KESİLİYOR
Sürekli kelepçelemeden kaynaklanan yaralanmalar nedeniyle doktorların, bazen mahkumların uzuvlarını kestiğini açıklayan kaynaklar, bu tıbbi müdahalelerin eğitimsiz personeller tarafından uygulandığını aktardı.
ZEVK İÇİN İŞKENCE
Sahra hastanesinde tutulan Filistinlilerin pipetle beslendiğini, çırılçıplak şekilde yataklarına bağlandıklarını aktaran kaynaklar, işkencenin istihbarat toplamak için değil, sırf intikam almak için yapılıyor olduğunun altını çizdi.
İsrail askerlerini defalarca Filistinli tutukların üzerlerine köpeklerini saldıklarını ve Filistinlileri parçalattıklarını aktaran kaynaklar, burada yaşananların kendileri için bile kan dondurucu olduğunu belirtiyor.
"KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ DAVRANIŞLARA ŞAHİT OLDUM"
İsrail tarafından alıkonulan ve gözaltı merkezlerinden birine gönderilen Filistinlilerden biri olan Doktor Muhammed el-Ran, çölün kavurucu sıcağı ve gecelerin soğukluğunda hayatta kalmaya çalıştığını anlattı. İsrail'in saldırıları sonucu kapanan Endonezya Hastanesi'nin cerrahi biriminde çalışan el-Ran, El-Ehli Baptist Hastanesi'nde çalışmaya başlamasının üçüncü günü olan 18 Aralık 2023'te alıkonulduğunu belirtti.
El-Ran, kıyafetlerinin çıkarıldığını, gözlerinin ve bileklerinin bağlandığını, ardından bir kamyonun arkasına atıldığını ve neredeyse çıplak olan Filistinlilerin tesise götürülmek üzere üst üste yığıldığını kaydetti. Gözaltı merkezinde 44 gün tutulan el-Ran, "Göz bağımı çıkardıklarında insanların gördüğü muameleye, küçük düşürücü davranışlara, bizi nasıl insan değil de hayvan olarak gördüklerine şahit oldum." ifadesini kullandı.
İSRAİL MEDYASI DUYURMUŞTU
İsrail'deki Haaretz gazetesi, mart ayında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana alıkoyduğu Filistinlilerden 27'sinin askeri tesislerde öldüğünü, birçoğunun ise dayak, kötü muamele ve tacize maruz kaldığını yazmıştı.
Gazetenin haberinde, İsrail güçlerinin alıkoyduğu Filistinlilerin "Sde Teiman" ve "Anatot" isimli askeri tesislerde veya İsrail sınırlarında gerçekleştirilen sorgulamalar sırasında öldüğü belirtilmişti.
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