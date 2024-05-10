DGS başvuru ekranı ais.osym.gov.tr 2024 | ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı kılavuzu yayımlandı mı? İşte başvuru tarihleri ve ücreti...
ÖSYM'nin düzenlediği geleneksel Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuruların başlamasıyla, adaylar araştırmalarına hız verdi. Bu yıl Haziran ayında gerçekleştirilecek olan 2024-DGS, Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine kapı aralayacak. Başvuru süreci, adayların ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden gerçekleştirebilecekleri belirtiliyor.
Mayıs ayının gelmesiyle birlikte ÖSYM, Temmuz ayında gerçekleştireceği çeşitli sınavlar için başvurularını başlattı. Özellikle Dikey Geçiş Sınavı (DGS) adayları, ön lisans programlarını lisans düzeyine taşımak için başvuru süreci ve sınav takvimi hakkında bilgi edinmeye başladılar. Peki 2024 DGS başvuruları başladı mı? 2024 DGS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
2024 DGS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
DGS başvuru işlemleri 10-20 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.
2024 DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
DGS başvuru ücreti henüz belli olmadı. DGS'nin geçen yılki başvuru ücreti 270 TL olarak açıklanmıştı. Bu yılki yeni ücret açıklandığında haberimize ekleyeceğiz. DGS başvuru ücreti kılavuz yayımlandığında belli olacak.
DGS geç başvuru işlemi 28 Mayıs 2024 tarihinde alınacak. Geç başvuru ücreti %50 daha fazla ödenecek.
DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle beraber yukarıda bulunan takvim doğrultusunda ÖSYM AİS üzerinden sınava başvuru yapacak.
Ardından anlaşmalı bankalar veya ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümünden sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.
Başvuru ekranı açıldığında haberimize eklenecektir.
DGS 2024 SINAVI NE ZAMAN?
DGS 30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.
SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.
DGS BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvurabilirler.
Yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan ve sınava başvuran adaylar, yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde, 2023-DGS kapsamında bir yükseköğretim programı kontenjanlarına yerleştirilmezler. Yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar, 2023-DGS tercih sürecinden önce T.C. uyruğuna geçmeleri halinde tercih işlemi yapabileceklerdir. Bu durumdaki adayların T.C. uyruğuna geçtiklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir.
Yabancı uyrukluların Türkiye'deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır.
Meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezî sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS'ye girmek zorundadırlar.
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına yerleştirme işlemleri de bu kılavuzdaki esaslara göre merkezî olarak yapılır.
Açık öğretim dâhil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS'ye başvuramazlar.
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