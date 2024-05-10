DGS başvuru ekranı ais.osym.gov.tr 2024 | ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı kılavuzu yayımlandı mı? İşte başvuru tarihleri ve ücreti...

DGS BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvurabilirler.

Yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan ve sınava başvuran adaylar, yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde, 2023-DGS kapsamında bir yükseköğretim programı kontenjanlarına yerleştirilmezler. Yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar, 2023-DGS tercih sürecinden önce T.C. uyruğuna geçmeleri halinde tercih işlemi yapabileceklerdir. Bu durumdaki adayların T.C. uyruğuna geçtiklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir.